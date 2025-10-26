Trump i bëri thirrje Hamasit të dorëzojë trupat e pengjeve brenda 48 orëve

Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar nga Hamasi që të kthejë trupat e pengjeve, përfshirë edhe dy shtetas amerikanë, brenda 48 orëve të ardhshme.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump tha se beson se “ka një shans të mirë që paqja në Lindjen e Mesme të jetë e përhershme”, por paralajmëroi se nëse Hamasi nuk bashkëpunon, “vendet e tjera të përfshira në këtë PAQE TË MADHE do të ndërmarrin veprime”.
Ai shtoi se disa nga trupat janë të vështirë për t’u gjetur, “por të tjerët mund të kthehen menjëherë, dhe për ndonjë arsye, ata nuk po e bëjnë këtë”.
“ Ndoshta kjo lidhet me procesin e çarmatimit të tyre,” shkroi Trump, duke theksuar se trajtimi i barabartë i të dyja palëve “vlen vetëm nëse ato përmbushin detyrimet e tyre”. Ai shtoi se do ta ndjekë nga afër situatën gjatë 48 orëve të ardhshme. /mesazhi