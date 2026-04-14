Trump: Irani u pendua, tani po na kërkon marrëveshje!

Presidenti Donald Trump pretendon se Irani ka kontaktuar për të shprehur interes për të arritur një marrëveshje pasi Uashingtoni doli nga negociatat me Teheranin në Pakistan gjatë fundjavës.
“Na kanë telefonuar këtë mëngjes njerëzit e duhur në Iran… dhe ata duan të bëjnë një marrëveshje”, u thotë Trump gazetarëve, ndërsa qëndron pranë një shoferi të shpërndarjes së DoorDash jashtë Zyrës Ovale.
Trump thotë se dëshiron të bëjë një marrëveshje me Iranin, por nuk do të lejojë që regjimi të pajiset me një armë bërthamore dhe se bllokada amerikane e Ngushticës së Hormuzit po vazhdon ndërkohë.
Presidenti gjithashtu përsëriti pretendimin e tij se Papa Leo është “shumë i dobët ndaj krimit”.
Ai e pyet shoferen e DoorDash nëse ajo mbështet “burrat që luajnë në sportet e grave”, por ajo përgjigjet se është aty vetëm për të falënderuar presidentin për politikën e tij të mostaksimit mbi bakshishet.