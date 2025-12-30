Trump kërcënon Hamasin me “ferr” nëse nuk çarmatoset shpejt

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka paralajmëruar se grupi i rezistencës Hamas do të përballet me “ferr” nëse nuk pranon të çarmatoset brenda një periudhe të shkurtër kohore, si pjesë e marrëveshjes për Gazën. Ai theksoi se Izraeli po i përmbush detyrimet e tij, ndërsa bllokada në negociatat për armëpushim vazhdon.
Duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, në resortin Mar-a-Lago në Florida, Trump tha se çarmatimi është kusht i domosdoshëm për të ecur përpara me marrëveshjen.
“Nëse ata nuk çarmatosen, siç janë pajtuar të bëjnë, atëherë do të ketë ferr për ta,” deklaroi Trump. “Ata duhet të çarmatosen brenda një periudhe mjaft të shkurtër kohore.”
Trump shprehu publikisht mbështetjen për Netanyahun, i cili ka mbajtur një qëndrim të ashpër lidhur me kalimin në fazën tjetër të planit të armëpushimit në Gaza.
“Nuk jam i shqetësuar për asgjë që po bën Izraeli,” tha Trump.
Megjithatë, presidenti amerikan pranoi se SHBA-ja dhe Izraeli nuk janë plotësisht në një linjë për çështjen e Bregut Perëndimor të pushtuar, ndërsa ngërçi në bisedimet për armëpushim vazhdon.