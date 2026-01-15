Trump kërcënon me Aktin e Kryengritjes dhe Gardën Kombëtare mes bllokimit Minesota-ICE

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump kërcënoi sot se do të aktivizojë Aktin e Kryengritjes të vitit 1807, i cili lejon vendosjen federale të trupave dhe forcave të Gardës Kombëtare, nëse autoritetet e Minesotës nuk lejojnë që Zbatimi i Ligjit për Imigracionin dhe Doganat (ICE) të veprojë pa ndërhyrje, transmeton Anadolu.
“Nëse politikanët e korruptuar të Minesotës nuk i binden ligjit dhe nuk i ndalojnë agjitatorët profesionistë dhe kryengritësit të sulmojnë patriotët e ICE-s unë do të miratoj Aktin e Kryengritjes dhe do t’i jap fund shpejt absurditetit që po ndodh në atë shtet dikur të madh”, shkroi Trump në platformën e tij të mediave sociale Truth Social.
Në një postim të mëparshëm, Trump tha se një gjyqtar kishte refuzuar të bllokonte aktivitetin e ICE-s, duke e quajtur vendimin provë se agjentët federalë mund të vazhdojnë punën e tyre. Ai tha se agjencia e imigracionit do të vazhdojë me largimin e “kriminelëve të dhunshëm dhe të egër” nga Minesota.
Paralajmërimi vjen mes një goditjeje në rritje të imigracionit nga administrata e Trumpit pas akuzave se Minneapolis është përfshirë në mashtrim në shkallë të gjerë të lidhur me qendrat e kujdesit ditor të subvencionuara publikisht, pretendime të mohuara nga zyrtarët lokalë.
Tensionet u rritën më tej pasi një qytetar amerikan u qëllua për vdekje në Minneapolis nga një oficer i ICE-s, duke shkaktuar reagime politike dhe kërkesa që zyrtarët e Minesotës të marrin pjesë në një hetim të FBI-së.
Trump ka vendosur ose ka kërkuar vazhdimisht të vendosë njësi të Gardës Kombëtare që nga inaugurimi i tij në janar 2025, duke përmendur nevojën për të luftuar krimin urban, për të mbrojtur objektet e ICE-s dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit në qytete, përfshirë Washingtonin, New Orleansin dhe Memphisin.