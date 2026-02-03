Trump kërkon 1 miliard dollarë dëmshpërblim nga Universiteti i Harvardit

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi të hënën se administrata e tij do të kërkojë 1 miliard dollarë dëmshpërblim nga Universiteti i Harvardit, pas raportimeve se institucioni kishte arritur disa lehtësime në negociatat për marrëveshje me qeverinë amerikane.
Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump shkroi se administrata po kërkon “një miliard dollarë dëmshpërblim” dhe se nuk dëshiron të ketë më asnjë marrëdhënie me Harvardin në të ardhmen.
Zyrtarë të administratës Trump kanë akuzuar Harvardin dhe universitete të tjera për promovimin e ideologjisë “woke” dhe për dështim në mbrojtjen e studentëve hebrenj gjatë protestave pro-palestineze. Sipas tyre, këto akuza kanë çuar në padi ligjore dhe kërkesa për pagesa të mëdha financiare.
Kritikët e kanë cilësuar këtë qasje si një fushatë presioni ndaj universiteteve liberale amerikane.
Më herët, Universiteti Columbia, gjithashtu pjesë e Ivy League, pranoi të paguante 200 milionë dollarë dhe u zotua të respektonte rregulla që ndalojnë marrjen parasysh të racës në pranimet dhe punësimet.
Sipas raportimit të New York Times, administrata Trump kishte hequr dorë nga kërkesa për një pagesë prej 200 milionë dollarësh nga Harvardi pas negociatave të gjata. Trump kishte deklaruar më parë se bisedimet po shkonin drejt një marrëveshjeje prej 500 milionë dollarësh, që do të përfshinte edhe hapjen e shkollave profesionale.
Trump tha se propozimi i Harvardit për trajnime profesionale ishte i papërshtatshëm dhe se synonte shmangien e një marrëveshjeje financiare më të madhe, duke shtuar se shuma e kërkuar duhet të ishte edhe më e lartë, pa specifikuar shkeljet ligjore që, sipas tij, ka kryer universiteti. /mesazhi