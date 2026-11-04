Trump lidh humbjen në zgjedhjet e mesmandatit me çmimet e karburantit nga lufta me Iranin

Lidhur me humbjen e partisë së tij në zgjedhjet afatmesme të së martës, presidenti amerikan Donald Trump tha se ndërsa votuesit mbështesin qëndrimin e tij ndaj Iranit, ata ndoshta nuk ishin të gatshëm të pranonin çmime më të larta të karburantit të nxitur nga lufta, transmeton Anadolu.
“Njerëzit pajtohen me atë që po bëj për Iranin, por ata me të vërtetë ndoshta nuk ishin të gatshëm të bënin pasojat afatshkurtëra të pagesës… më shumë për karburant”, tha sot Trump për “Fox News” pas votimit afatmesëm, duke e përshkruar presionin e çmimeve si “një problem afatshkurtër, por për përfitim afatgjatë”.
Trump paralajmëroi se forcat amerikane mund të “përfundojnë punën” nëse Teherani dështon të bashkëpunojë, megjithëse ai pohoi se një marrëveshje diplomatike mbetet e arritshme nëse vendos kufizime detyruese për armët bërthamore.
Ai përsëriti vendimin e tij për të shkurtuar ndihmën për Izraelin, duke thënë se ai është “bërë mjaft i pasur” dhe nuk ka më nevojë për 4 miliardë dollarë ndihmë vjetore.
Komentet erdhën pasi demokratët u projektuan nga mediat amerikane për të fituar kontrollin e Senatit dhe duket se janë në rrugën e duhur për të siguruar një shumicë në Dhomën e Përfaqësuesve, duke kërcënuar se do të kufizojë axhendën legjislative të Trumpit.
Duke pranuar rezultatin, Trump përgëzoi kandidatët e opozitës për luftën “e fortë” dhe tha se ai mund të punojë me demokratët “për shumë gjëra”, përfshirë çështjet e emigracionit.
Ai tha veçmas për “Politico” se ndërsa ruan autoritetin kushtetues për të vënë veton ndaj legjislacionit, ai preferon të punojë me ligjvënësit në vend që të kalojë dy vjet duke vënë veton ndaj projektligjeve.