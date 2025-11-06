Trump: Mamdani duhet të tregojë respekt ndaj Uashingtonit për të pasur sukses

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kryetari i sapozgjedhur i Nju Jorkut, Zohran Mamdani, duhet të tregojë respekt ndaj Uashingtonit nëse dëshiron që qyteti të ketë sukses.
“Ai duhet të jetë paksa i respektueshëm ndaj Uashingtonit, përndryshe nuk ka shans të ketë sukses,” tha Trump, duke shtuar se dëshiron që Nju Jorku “të ecë përpara” dhe se administrata e tij “do ta ndihmojë paksa”.
Deklaratat e Trump-it vijnë pasi Mamdani, politikani me origjinë nga Uganda dhe i besimit mysliman, u bë kryetari i parë mysliman dhe i pari nga komuniteti i Azisë Jugore në historinë e Nju Jorkut. /mesazhi