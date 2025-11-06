Trump: Mamdani duhet të tregojë respekt ndaj Uashingtonit për të pasur sukses

US President Donald Trump looks on as he delivers remarks at the America Business Forum in Miami, Florida, on November 5, 2025 [Marco Bello/Reuters]

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se kryetari i sapozgjedhur i Nju Jorkut, Zohran Mamdani, duhet të tregojë respekt ndaj Uashingtonit nëse dëshiron që qyteti të ketë sukses.

“Ai duhet të jetë paksa i respektueshëm ndaj Uashingtonit, përndryshe nuk ka shans të ketë sukses,” tha Trump, duke shtuar se dëshiron që Nju Jorku “të ecë përpara” dhe se administrata e tij “do ta ndihmojë paksa”.

Deklaratat e Trump-it vijnë pasi Mamdani, politikani me origjinë nga Uganda dhe i besimit mysliman, u bë kryetari i parë mysliman dhe i pari nga komuniteti i Azisë Jugore në historinë e Nju Jorkut. /mesazhi

