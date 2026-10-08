Trump: Marrëveshja me Iranin nuk është rezultati që preferoj

Presidenti amerikan Donald Trump tha se i dërguari i tij special për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, po punon për një marrëveshje të mundshme me Iranin dhe se negociatat po ecin “shumë mirë”.
Megjithatë, Trump tha se një marrëveshje me Iranin nuk është rezultati që ai preferon. Sipas tij, Irani është i gatshëm të ofrojë gjithçka për t’i dhënë fund luftës.
Trump përsëriti se Irani “nuk do të ketë kurrë armë bërthamore” dhe e vlerësoi Witkoffin si “një negociator të madh”.
Ai gjithashtu tha se pret që lufta të përfundojë së shpejti, duke deklaruar se “duhet të përfundojë shumë shpejt”.
Trump e përshkroi Iranin si një “shtet të dështuar”, duke shtuar se vendi ka ende “pak forcë”, por jo shumë. /mesazhi