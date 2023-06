Trump mban fjalimin e parë pas aktakuzës: Nuk do të arrestohem

Donald Trump mbajti fjalimin e tij të parë publik pas padisë këtë javë në Columbus, Georgia, të shtunën. Ish-presidenti përmendi pretendimet konspirative të Joe Biden se kishte fshehur dokumente sekrete.

“Duhet t’i rezistojmë demokratëve, radikalëve të majtë, prokurorëve të tyre të paligjshëm. Sa herë që shkoj në një shtet blu, më vjen një fletëthirrje,” tha Trump në fillim të fjalimit që u përpoq të kalonte problemet e tij ligjore me premtimet e fushatës.

“Kam vënë gjithçka në vijë dhe nuk do të dorëzohem kurrë. Nuk do të shkoj kurrë në burgim. Unë kurrë nuk do të ndaloj së luftuari për ju”, shtoi ai.

Trump e quajti aktakuzën e fundit “qesharake dhe të pabazë” dhe “ndër abuzimet më të tmerrshme të pushtetit në historinë e SHBA-së”. /abcnews