Trump mirëpret mbështetjen ushtarake të Turqisë dhe Pakistanit për Arabinë Saudite

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të mërkurën se mirëpret marrëveshjen e Turqisë dhe Pakistanit për t’i ofruar mbështetje ushtarake Arabisë Saudite, në kuadër të marrëveshjes së re për mbrojtjen kolektive mes tri vendeve, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në Shtëpinë e Bardhë para se të nisej për në Teksas, Trump u pyet për vendimin e Turqisë dhe Pakistanit për të dërguar forca ushtarake në Arabinë Saudite në kuadër të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës.
“Unë mendoj se ata duan ta ndihmojnë Arabinë Saudite dhe mendoj se kjo është diçka e shkëlqyer”, u përgjigj ai.
Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani të hënën ranë dakord të zbatojnë “menjëherë” angazhimet për mbrojtjen kolektive dhe të ndërmarrin masa për të siguruar “vendosjen e shpejtë” të forcave dhe kapaciteteve ushtarake të dakordësuara në Arabinë Saudite, sipas një deklarate.
“Komiteti (Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes i Mekës) vendosi të kalojë menjëherë në zbatimin praktik të angazhimeve për mbrojtjen kolektive dhe të ndërmarrë masat e nevojshme për të siguruar forcat dhe kapacitetet ushtarake të dakordësuara dhe vendosjen e tyre të shpejtë në Mbretëri, në përputhje me marrëveshjet e miratuara dhe legjislacionin kombëtar të palëve, duke rritur kështu gatishmërinë, integrimin ushtarak dhe kapacitetin kolektiv për t’u përballur me kërcënimet dhe për t’i kundërshtuar ato”, thuhet në deklaratë.
– Qeveria turke do ta dërgojë në parlament marrëveshjen e Mekës
Qeveria turke do t’ia paraqesë parlamentit brenda pak ditësh marrëveshjen e mbrojtjes me Arabinë Saudite dhe Pakistanin, tha të mërkurën zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK), duke i hapur rrugë procesit të ratifikimit, i cili mund të çojë në një vendosje të mundshme të trupave turke në Arabinë Saudite.
“Marrëveshja do të shkojë në parlament brenda këtyre pak ditëve dhe procesi do të përfundojë me vendimin e parlamentit të nderuar”, tha Omer Çelik për gazetarët.
Çelik e përshkroi marrëveshjen si një nismë për paqen rajonale dhe theksoi se ajo nuk do të shërbejë si alternativë ndaj NATO-s apo aleancave të tjera ku bën pjesë Turqia.
“Kjo nuk ka absolutisht asnjë funksion si alternativë ndaj NATO-s, ku ne jemi anëtarë, apo ndaj strukturave të tjera”, tha Çelik. Në vend të kësaj, ai tha se marrëveshja do të ketë “rol plotësues” në përpjekjet për ruajtjen e paqes rajonale dhe globale.
Çelik tha gjithashtu se marrëveshja e mbrojtjes mund të jetë në të ardhmen e hapur për pjesëmarrjen e vendeve të tjera.
“Këto lloj marrëveshjesh dhe aleancash të sigurisë maturohen me kalimin e kohës përmes përfshirjes së shteteve të tjera, brenda parimeve dhe kornizave të tyre”, tha ai.