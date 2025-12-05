Trump nderohet me Çmimin e Paqes të FIFA-s për përpjekjet e tij në promovimin e paqes

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u nderua të premten me Çmimin inaugural të Paqes të FIFA-s për atë që presidenti i federatës, Gianni Infantino, e quajti kontributet e tij “të jashtëzakonshme” për harmoninë globale, raporton Anadolu.
Infantino lavdëroi Trumpin për “atë që ke arritur në mënyrën tënde, por e ke arritur në një mënyrë të pabesueshme”, duke thënë se çmimi i ri synon të nderojë “individë që mishërojnë përkushtim të palëkundur për avancimin e paqes dhe unitetit në mbarë botën përmes lidershipit dhe veprimeve të tyre domethënëse”.
“FIFA, ‘Fédération Internationale de Football Association’, i jep Çmimin e Paqes FIFA 2025, futbolli bashkon botën, Donald J. Trumpit, President i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në shenjë njohjeje për veprimet e tij të jashtëzakonshme dhe të pazakonta për të promovuar paqen dhe unitetin në mbarë botën”, tha Infantino gjatë shortit të Kupës së Botës së FIFA-s në Washington.
Ceremonia shënon herën e parë që federata i jep këtë nder një individi. Ky zhvillim vjen ndërsa Trump vazhdon të kërkojë që Komiteti Nobel t’i japë çmimin e tij prestigjioz të paqes për përpjekjet e tij për t’i dhënë fund konflikteve në gjithë botën.
“Ky është me të vërtetë një nga nderet më të mëdha të jetës sime”, tha Trump. “Ka kaq shumë luftëra të ndryshme të cilave arritëm t’u japim fund, në disa raste, pak përpara se të fillonin, pikërisisht pak çaste para se të nisnin”, shtoi ai.
Deri më tani, Trump ka ndërmjetësuar një armëpushim për të ndalur luftën e Izraelit në Rripin e rrethuar të Gazës, një fund të armiqësive midis Indisë dhe Pakistanit, dhe një marrëveshje herë pas here të brishtë midis Tajlandës dhe Kamboxhias, si dhe marrëveshje paqeje midis Ruandës dhe Republikës Demokratike të Kongos dhe midis Armenisë dhe Azerbajxhanit.
Ai ndërhyri gjithashtu në anën e Izraelit në qershor, duke i dhënë fund një lufte 12-ditore me Iranin, ku Teherani kryer lëshuar një varg sulmesh me raketa dhe dronë ndaj Izraelit në hakmarrje për sulmet izraelite mbi objektet ushtarake dhe bërthamore iraniane. Trump ka pretenduar se goditjet e tij “e kanë shkatërruar” programin bërthamor të Iranit.