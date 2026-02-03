Trump: Po shohim shenja të hershme përparimi për fundin e luftës Rusi-Ukrainë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se administrata e tij po sheh shenja të hershme përparimi në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, ndërkohë që njëkohësisht angazhohet në diplomaci me Iranin dhe në të gjithë Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Duke folur nga Zyra Ovale, Trump u pyet në lidhje me bisedimet e ardhshme që përfshijnë të dërguarin special të SHBA-së, Steve Witkoff, i cili është planifikuar të takohet me Ministrin e Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, të premten.
“Kemi Iranin, kemi Rusinë, Ukrainën dhe kemi Lindjen e Mesme. Kemi shumë gjëra që po ndodhin”, tha Trump, duke shtuar se shumë nga konfliktet i paraprinë kthimit të tij në detyrë.
– “Urrejtje e jashtëzakonshme midis Zelenskyy dhe Putin”
Duke u ndalur te Ukraina, Trump tha se ishte optimizën të kujdesshëm. “Mendoj se po shkojmë shumë mirë me Ukrainën dhe Rusinë. Për herë të parë, po e them këtë”, tha ai, duke sugjeruar se “ndoshta” mund të ketë “disa lajme të mira”.
Presidenti theksoi atë që e përshkroi si shkallën e viktimave, duke e quajtur konfliktin të pakuptimtë. “Po humbasim – 25.000 njerëz në muaj po vriten në atë luftë”, tha Trump, duke theksuar numrin e viktimave pavarësisht ndikimit indirekt të luftës në SHBA.
Trump kritikoi përsëri trajtimin e ndihmës për Ukrainën nga ish-Presidenti Joe Biden, duke pretenduar se administrata e mëparshme shpenzoi “350 miliardë dollarë”.
Ai tha se qasja e tij kërkon që aleatët të mbajnë mbi supe një pjesë më të madhe të barrës financiare, duke argumentuar se vendet evropiane po i paguajnë SHBA-së për armë përmes marrëveshjeve të NATO-s. “Ne dërgojmë raketa atje. Ata na paguajnë plotësisht. Nuk na kushton as 10 cent”, tha ai.
Pavarësisht se theksoi kostot, Trump tha se qëllimi i tij kryesor ishte humanitar. “Ajo që dua vërtet të bëj është t’i shpëtoj ata njerëz nga vdekja”, deklaroi ai.
Trump pranoi se progresi ka qenë më i ngadaltë se sa pritej, duke përmendur armiqësinë e thellë midis Presidentit rus Vladimir Putin dhe Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
“Ekziston një urrejtje e jashtëzakonshme midis Zelenskyy dhe Putin”, tha ai, duke e quajtur atë një pengesë kryesore për një zgjidhje më të shpejtë.