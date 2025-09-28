Trump premton “diçka të veçantë” në bisedimet për armëpushim

Presidenti Donald Trump ka deklaruar në një postim të fundit në rrjetet sociale se të gjitha palët janë “gati për diçka të veçantë” në përpjekjet e tij për të arritur paqe në Lindjen e Mesme.
“Kemi një shans real për madhështi në Lindjen e Mesme. Të gjithë janë të përfshirë për diçka të veçantë, për herë të parë. Do ta realizojmë!” shkroi ai.
Trump ka sugjeruar disa herë javët e fundit se një marrëveshje për armëpushim në Gaza është e afërt, megjithatë këto pretendime nuk janë materializuar, ndërsa sulmet izraelite ndaj enklavës janë intensifikuar.
Ai tha të enjten se SHBA ishte “afër një marrëveshjeje” që mund të arrihej “edhe sot”, ndërsa të premten shtoi se po zhvilloheshin “negociata intensive” prej katër ditësh, të cilat do të vazhdonin derisa të arrihej një marrëveshje.
Ndërkohë, Hamasi ka njoftuar se bisedimet për armëpushim janë pezulluar pas një sulmi izraelit ndaj ekipit të tij negociues në Doha këtë muaj. Grupi tha se nuk ka marrë propozime të reja nga ndërmjetësit, por se mbetet i gatshëm t'i shqyrtojë ato "pozitivisht".