Trump premton t’i japë fund ndihmës amerikane për Izraelin deri në fund të vitit

Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se Washingtoni do të ndalojë dhënien e ndihmës financiare për Izraelin deri në fund të vitit, në bazë të një marrëveshjeje të arritur me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
“Netanyahu dhe unë kemi bërë një marrëveshje që t’i japim Izraelit 4 miliardë dollarë në vit dhe, muaj më parë, arritëm një marrëveshje që do ta ndërpresim këtë ndihmë. Ata janë dakord me këtë, sepse, e dini, janë bërë një vend shumë i suksesshëm që nuk ka nevojë për të dhe ne nuk do t’i paguajmë më asgjë Izraelit”, tha Trump për Fox News.
Ai shtoi se Washingtoni do të vazhdonte të ofronte ndihmë nëse do të ishte e nevojshme, duke e përshkruar Izraelin si një partner rajonal me të cilin SHBA-ja ka mbajtur “një marrëdhënie të jashtëzakonshme”, ndërsa Tel Avivi është partneri më i vogël.