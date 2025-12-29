Trump pret Netanyahun në nisje të takimit në Mar-a-Lago

Presidenti amerikan Donald Trump priti kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu me një shtrëngim duarsh dhe një përkëdhelje në shpinë, teksa u hap zyrtarisht takimi i tyre në rezidencën Mar-a-Lago.

Ky është takimi i pestë i Netanyahut në Shtetet e Bashkuara që nga rikthimi i Trumpit në Shtëpinë e Bardhë në muajin janar.

Në qendër të bisedimeve pritet të jenë faza e dytë e armëpushimit në Gaza, si dhe zhvillimet rajonale që lidhen me Iranin dhe Sirinë.

Në një moment joformal para gazetarëve, Trump bëri shaka duke thënë: “A e njeh dikush këtë njeri?”, duke iu referuar Netanyahut.

Deklaratat e plota nga takimi pritet të bëhen publike më vonë. /mesazhi

