Trump pret presidentin kinez Xi për vizitë shtetërore në Shtëpinë e Bardhë

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka pritur në Shtëpinë e Bardhë presidentin kinez, Xi Jinping, në kuadër të një vizite shtetërore treditore që përfshin bisedime dypalëshe me dyer të mbyllura, nderime ushtarake dhe një darkë shtetërore, transmeton Anadolu.
Xi mbërriti në Washington dje, ku Trump e priti pranë avionit, pasi zyrtarët ranë dakord të zgjasin pezullimin e përkohshëm të konfliktit tregtar deri në muajin janar.
Trump dhe Xi pritet të mbajnë deklarata para bisedimeve me dyer të mbyllura, të cilat do të pasohen nga një darkë shtetërore në mbrëmje, e organizuar së bashku me Zonjën e Parë, Melania Trump.
Bisedimet zhvillohen në një kohë tensionesh lidhur me Tajvanin, tregtinë, sigurinë e inteligjencës artificiale dhe mineralet kritike.