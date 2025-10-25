Trump pritet të takojë emirin dhe kryeministrin e Katarit gjatë ndalesës në Doha

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, do të takohet me emirin e Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dhe kryeministrin e vendit gjatë një ndalesë në Doha, ndërsa avioni presidencial Air Force One ndalet për furnizim me karburant në rrugën drejt Malajzisë.
Në takim do të marrë pjesë edhe sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i cili ka kaluar dy ditët e fundit në Izrael duke u takuar me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe me trupat amerikane që mbikëqyrin zbatimin e armëpushimit në Gaza.
Rubio është takuar gjithashtu me familjet e 13 pengjeve izraelite, trupat e të cilëve ende nuk janë kthyer nga Hamasi. Zbatimi i fazës së ardhshme të armëpushimit pritet të vonohet derisa këto trupa të dorëzohen. /mesazhi