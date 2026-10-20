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Trump: SHBA-ja po e testonte NATO-n kur kërkoi ndihmë në luftën me Iranin

Trump speaks during a campaign rally in Park City, Kansas, on October 19, 2026 [AFP]

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara po e testonin NATO-n kur kërkuan ndihmë nga aleanca në luftën kundër Iranit, ndonëse, sipas tij, kjo ndihmë nuk ishte e nevojshme.

“Kur kërkuam ndihmë për Iranin, ndihmë për të cilën nuk kishim nevojë, unë po e testoja aleancën”, tha Trump, duke theksuar se SHBA-ja shpenzon shumë para për NATO-n.

Gjatë një tubimi elektoral në Kansas, Trump përsëriti pretendimin se marina iraniane është shkatërruar, duke deklaruar se 229 avionë luftarakë iranianë ndodhen të shpërndarë në pistat e Republikës Islamike të Iranit.

Ai gjithashtu tha se nuk e di se me kë duhet të negociojë, duke pretenduar se nivelet e para dhe të dyta të udhëheqjes iraniane janë eliminuar, ndërsa niveli i tretë është përgjysmuar. /mesazhi

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