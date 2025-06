Trump sugjeron ndryshim regjimi në Iran në postim në Truth Social

Presidenti amerikan Donald Trump ka lënë të kuptohet për një qëndrim të ri ndaj Iranit, duke sugjeruar publikisht një ndryshim regjimi në Teheran. Në një postim në platformën e tij Truth Social, Trump shkroi:

“Nuk është politikisht korrekt të përdorësh termin ‘Ndryshim Regjimi’, por nëse regjimi aktual iranian nuk është në gjendje të BËJË IRANIN TË MADH SËRISH, pse të mos ketë një ndryshim regjimi???”

Ai e përfundoi postimin me një thirrje të ngjashme me sloganin e tij të njohur: “MIGA!!!” – një lojë fjalësh me “Make Iran Great Again”, në stilin e Make America Great Again (MAGA).

Ky koment shënon një devijim të dukshëm nga linja zyrtare e administratës Trump, e cila më parë ka theksuar se SHBA nuk kërkon rrëzimin e qeverisë iraniane. Analistët vërejnë se deklarata të tilla mund të përshkallëzojnë më tej tensionet tashmë të larta mes Uashingtonit dhe Teheranit, sidomos pas sulmeve të fundit ushtarake reciproke.

Ndërkohë që situata në rajon është në pikën më kritike të viteve të fundit, postimi i Trump ka ngjallur reagime të ndryshme në qarqet ndërkombëtare dhe mund të ndikojë në dinamikat diplomatike mes fuqive botërore.