Trump telefonon Erdoganin për të diskutuar mbi samitin e Organizatës së Shteteve Turkike në Ankara

Presidenti amerikan Donald Trump zhvilloi të enjten bisedë telefonike me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan gjatë një darke të liderëve botërorë, të organizuar për të shënuar 29 Tetorin, Ditën e Republikës, dhe diskutoi me të për samitin e kësaj jave të Organizatës së Shteteve Turkike (OTS), transmeton Anadolu.
Erdogan i përcolli Trumpit përshëndetjet e liderëve të pranishëm në darkë dhe tha se samiti i 13-të i organizatës do të mbahet në kryeqytetin Ankara, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.
Ai tha se në samit do të miratohen vendime që synojnë avancimin e organizatës, e cila është shndërruar në një burim stabiliteti dhe sigurie në Azinë Qendrore, me një popullsi prej më shumë se 200 milionë banorësh.
Trump i uroi Erdogan suksese në samit, bëri të ditur drejtoria.
Solemniteti u organizua ndërsa Ankaraja pret të enjten dhe të premten samitin e 13-të të OTS-së, me temën “Shekulli Turk: Uniteti në gjuhë, mendim dhe veprim”. Pritet që në samit të trajtohet bashkëpunimi rajonal, të forcohet solidariteti ndërmjet shteteve anëtare dhe të avancohet Vizioni 2040 për Botën Turkike.
E themeluar në vitin 2009, OTS-ja përfshin Turqinë, Azerbajxhanin, Kazakistanin, Uzbekistanin dhe Kirgistanin si anëtare, ndërsa Turkmenistani, Hungaria, Republika Turke e Qipros Veriore (TRNC) dhe Organizata e Bashkëpunimit Ekonomik kanë statusin e vëzhguesit.