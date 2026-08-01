Trump thotë se FIFA nuk e ka diskutuar me të planin e propozuar të investimit prej 20 miliardë dollarësh

Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, nuk e ka diskutuar me të planin e propozuar prej 20 miliardë dollarësh të organit botëror të futbollit për investime, raporton Anadolu.
I pyetur nga gazetarët në Camp David nëse FIFA ose Infantino e kanë kontaktuar përpara publikimit të propozimit, Trump u përgjigj: “Jo.”
FIFA njoftoi të martën se planifikon të krijojë një kompani bijë me vlerë 20 miliardë dollarë për të menaxhuar Kupën e Botës dhe garat e tjera të saj, ku deri në 20 për qind e aksioneve do t’u ofrohen investitorëve të jashtëm.
Infantino, 56 vjeç, krijoi marrëdhënie të ngushta me Trumpin gjatë Kupës së Botës të këtij viti, duke bërë përpjekje të përsëritura për të kultivuar lidhjet me presidentin amerikan, përfshirë edhe dorëzimin e Çmimit të parë të Paqes të FIFA-s në muajin dhjetor.