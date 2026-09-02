Trump thotë SHBA-ja kontrollon Ngushticën e Hormuzit pas sulmeve ndaj anijeve iraniane

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Irani nuk duhet të lejohet kurrë të sigurojë armë bërthamore, duke ia atribuuar sulmeve amerikane të vitit të kaluar ndalimin e programit atomik të Teheranit pak para përfundimit dhe duke pretenduar se “Tani ne kontrollojmë Ngushticën e Hormuzit”, transmeton Anadolu.
Duke folur në një intervistë telefonike të publikuar të mërkurën, Trump tha: “Nëse nuk do ta kishim bërë, Irani do të kishte … armë bërthamore”.
“Nëse nuk do t’i kishim dërguar bombarduesit B-2 një vit më parë për të shkatërruar kapacitetet e tyre bërthamore, ju e dini … ata ishin dy javë larg sigurimit të një arme bërthamore”, tha ai.
Duke paralajmëruar për pasoja katastrofike, Trump argumentoi se nëse Irani do të kishte “armë bërthamore, Izraeli do të zhdukej. Lindja e Mesme do të zhdukej dhe ata do të godisnin qytete në Shtetet e Bashkuara, absolutisht, sepse janë të çmendur”.
Duke iu referuar sulmeve të fundit, Trump tha: “Po ia dalim shumë mirë. Thjesht po i asgjësojmë, por përfundimi i gjithë kësaj është shumë i thjeshtë: Irani nuk mund të ketë armë bërthamore”.
Ai pretendoi se forcat amerikane tani dominojnë rrugën e rëndësishme ujore të rajonit, duke thënë: “Tani ne kontrollojmë Ngushticën e Hormuzit. Ne e kontrollojmë atë. Mbrëmë shkatërruam 28 varka, 28 anije. Ne e kontrollojmë atë. Ata nuk marrin asgjë dhe ne shkatërruam anije”.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit që nisën më 28 shkurt dhe sulmeve hakmarrëse me raketa dhe dronë të Teheranit ndaj Izraelit dhe interesave amerikane në vendet e rajonit.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan më 18 qershor një memorandum mirëkuptimi lidhur me lirinë e lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit, por zbatimi i tij ka ngecur për shkak të mosmarrëveshjeve mbi marrëveshjet e sigurisë në ngushticë.