Trump urdhëron reduktimin e stërvitjeve ushtarake SHBA-Kore e Jugut, duke përmendur lidhjet me Kim Jong Un

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të dielën se i ka udhëzuar Sekretarit të Mbrojtjes, Pete Hegseth, që të “reduktojë ndjeshëm” stërvitjet e përbashkëta ushtarake të planifikuara me Korenë e Jugut, duke përmendur koston e tyre dhe marrëdhënien e tij me udhëheqësin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, transmeton Anadolu.
“Bazuar në marrëdhënien time shumë të mirë me Kim Jong Un të Koresë së Veriut, nuk jam i kënaqur me faktin që Shtetet e Bashkuara, shumë kohë më parë, kanë rënë dakord të marrin pjesë në stërvitjet e përbashkëta ushtarake me Korenë e Jugut”, tha ai në llogarinë e tij Truth Social.
Trump argumentoi se stërvitjet e dërguan atë në atë që ai e përshkroi si një sinjal të papërshtatshëm dhe armiqësor ndaj Phenianit.
“Këto stërvitje jo vetëm që janë të kushtueshme, me shumicën e këtyre kostove të paguara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (si zakonisht!), por dërgojnë një sinjal që është krejtësisht i papërshtatshëm dhe armiqësor, për një vend që, për sa kohë që Donald J. Trump ka qenë President, ka qenë jo kërcënues dhe respektues”, tha ai.
Ai shtoi se është tepër vonë për të anuluar tërësisht stërvitjet dhe për këtë arsye e ka udhëzuar Hegseth që t’i “reduktojë ndjeshëm”.
Trump gjithashtu e lidhi vendimin e tij me një shkëmbim të veçantë me Korenë e Jugut, duke thënë se kohët e fundit e kishte pyetur Presidentin e Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, nëse Seuli do t’i bashkohej apo jo Washingtonit në përpjekjet për të “denuklearizuar Iranin” dhe mori përgjigjen: “Jo, faleminderit”.