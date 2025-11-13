Trupat e ushtarëve turq nga rrëzimi i avionit të mallrave do të riatdhesohen sot

Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë njoftoi se trupat e ushtarëve turq që humbën jetën nga rrëzimi i avionit të mallrave të martën, përgjatë kufirit Gjeorgji-Azerbajxhan, janë rikuperuar të gjithë dhe do të kthehen në atdheun e tyre sot, transmeton Anadolu.
Avioni ushtarak turk C-130 ishte rrëzuar gjatë kthimit nga Azerbajxhani. Sipas ministrisë, në bord ndodheshin 20 persona, përfshirë ekuipazhin e fluturimit.
Gjatë konferencës javore për mediat, ministria dha një përditësim mbi hetimin e aksidentit. Regjistruesi i të dhënave të fluturimit (FDR) dhe regjistruesi i të dhënave të zërit në kabinë (CVDR) janë sjellë në Turqi për analizë dhe aktualisht po ekzaminohen në kryeqytetin Ankara.
Ministria gjithashtu bëri të ditur se janë identifikuar llogaritë në rrjetet sociale që zbuluan identitetet e ushtarëve të ndjerë para njoftimeve zyrtare dhe ndaj tyre ka nisur veprim ligjor.
Për më tepër, ministria njoftoi se nga kjo e mërkurë, operacionet e avionëve C-130 janë pezulluar përkohësisht. Fluturimet do të rifillojnë vetëm pasi të përfundojnë inspektimet teknike të detajuara.