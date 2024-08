Tubim masiv në Stamboll për të treguar dhimbjen për udhëheqësin e Ha’masit, Haniyeh dhe për të mbështetur Ga’zanët

Qindra mijëra njerëz u mblodhën në sheshin Aja Sofia në qytetin turk të Stambollit të shtunën për të treguar dhimbjen për vrasjen e liderit të Hamasit Ismail Haniyeh dhe për të mbështetur banorët e Gazës nën flamurin “Thirrja e Fundit”.

Pjesëmarrësit nga i gjithë gadishulli historik u mblodhën për të protestuar kundër sulmeve të pamëshirshme ajrore të forcave izraelite dhe ofensivave tokësore kundër palestinezëve, të cilat kanë vrarë rreth 40,000 njerëz në Rripin e Gazës në më pak se 10 muaj, dhe për të shprehur mbështetjen e tyre të plotë për Gazanët që po luftojnë për ushqim, ujë dhe strehim.

Shefi i byrosë politike të Hamasit, Haniyeh bëri thirrjen për këtë ditë veprimi përpara se të vritej në kryeqytetin iranian të Teheranit të mërkurën.

Haniyeh e kishte shpallur 3 gushtin si ditë kombëtare dhe ndërkombëtare solidariteti me banorët e Gazës dhe të burgosurit në objektet izraelite. Ai u kishte bërë thirrje të gjitha komuniteteve islamike, arabe dhe globale që të bashkohen në protesta dhe demonstrata për të treguar solidaritetin e tyre.

Marshimi në qytetin më të madh të Turqisë ishte aq i madh sa njerëzit u panë në rrugët përreth Sheshit, duke shprehur solidaritetin e tyre me palestinezët.

Protestuesit mbanin flamuj turq dhe palestinezë, ndërsa brohorisnin slogane për lirinë e Palestinës dhe dënonin Izraelin dhe SHBA-në, të cilat i kanë ofruar mbështetje financiare dhe ushtarake Tel Avivit që nga 7 tetori i vitit të kaluar.

“Palestinë e lirë që nga lumi deri në det” dhe “Izrael vrasës dil nga Palestina” ishin ndër parullat kryesore të brohoritura në tubim.

Pankartat në shumë gjuhë dënonin situatën në Gaza, duke kërkuar fundin e dhunës dhe gjenocidit. Në disa pankarta shkruhej: “I jepni fund masakrës, mos lejoni që fëmijët të vdesin” dhe “Izrael, ndalo gjenocidin”.

Hundreds of thousands gathered at Istanbul’s Ayasofya Square on August 3 to honour Hamas political leader Ismail Haniyeh’s ‘last call’ in solidarity with the people of Gaza amid Israel’s 10-month-long war on the enclave pic.twitter.com/Nmvxqx3DRz

— TRT World (@trtworld) August 3, 2024