Një gjest bamirësie në qytetin Gerede të provincës Bolu në Turqi ka tërhequr vëmendjen e mediave vendase. Një 82-vjeçar ka dhuruar makinën e tij, të cilën e kishte zotëruar për 44 vjet, në mënyrë që ajo të shitej dhe të ardhurat të përdoreshin për ndërtimin e një xhamie.
Bëhet fjalë për një automjet Renault 12 Toros, të prodhuar në vitin 1982, të cilin pronari e kishte blerë rreth katër dekada më parë. Në vend që ta mbante apo ta shiste për përfitim personal, ai vendosi ta dhuronte për të kontribuuar në ndërtimin e xhamisë Hacı Sadık, në qytetin Gerede, në provincën Bolu.
Sipas raportimeve të mediave turke, përfshirë agjencinë e lajmeve Anadolu Ajansı, automjeti u nxor në ankand, ndërsa të ardhurat nga shitja do të shkonin për financimin e ndërtimit të objektit fetar. Ankandi ishte parashikuar të zhvillohej më 23 tetor.
Ngjarja mori një zhvillim të mëtejshëm pas shitjes së automjetit. Sipas një raportimi të publikuar nga Havadis më 2 nëntor, Renault 12 Toros u shit për 200 mijë lira turke. Në të njëjtin aktivitet u shit edhe një automjet tjetër i dhuruar për ndërtimin e xhamisë, për 210 mijë lira. Të dyja shitjet siguruan gjithsej 410 mijë lira turke për këtë qëllim bamirësie.
Rasti është bërë shembull i një kontributi që nuk matet vetëm me vlerën materiale të dhurimit, por edhe me rëndësinë personale që ka pasur automjeti për pronarin e tij. Pas 44 vjetësh përdorimi, makina u kthye në një mjet për të mbështetur një projekt me interes për komunitetin lokal. /bislame
Turqi, 82-vjeçari dhuron makinën që e kishte prej 44 vitesh për ndërtimin e një xhamie
Një gjest bamirësie në qytetin Gerede të provincës Bolu në Turqi ka tërhequr vëmendjen e mediave vendase. Një 82-vjeçar ka dhuruar makinën e tij, të cilën e kishte zotëruar për 44 vjet, në mënyrë që ajo të shitej dhe të ardhurat të përdoreshin për ndërtimin e një xhamie.