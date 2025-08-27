Turqi: Nesër fillon festivali TEKNOFEST me temë “Atdheu Blu”

TEKNOFEST, festivali më i madh në botë i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë, do t’ua prezantojë të rinjve fuqinë detare të Turqisë dhe kompetencën e përparuar teknologjike në këtë fushë nën temën “Atdheu Blu”, raporton Anadolu.
Reflektimi i vizionit të Iniciativës Kombëtare të Teknologjisë në det do të marrë një dimension të ri këtë vit me “TEKNOFEST Atdheu Blu”, të organizuar si pjesë e “TEKNOFEST 2025”.
Evente do të bashkojnë entuziastët e teknologjisë dhe industrisë së mbrojtjes me një fokus detar në Komandën e Kantierit Detar të Stambollit, duke filluar nesër dhe duke vazhduar deri më 31 gusht.
Eventet, të cilat do të jenë të hapura për publikun më 30 dhe 31 gusht, do të jenë në dispozicion për ata që regjistrohen online.
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, pritet të marrë pjesë në këtë aktivitet dhe të mbajë një fjalim në ditën e parë.
Eventi, i cili do të përqendrohet në teknologjitë detare dhe nënujore, do të përfshijë Garën e Sistemeve Nënujore Pa Pilot, Garën e Raketave Nënujore dhe Garën e Mjeteve Detare Pa Pilot.
Përveç kësaj, në ekspozitë do të jenë anije të shquara të Marinës Turke, duke përfshirë TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya dhe TCG Hızırreis, zonat e realitetit virtual, shfaqjet speciale nga Komandat SAT dhe SAS, një “Tunel Kohor i Atdheut Blu” dhe ekspozita të ndryshme.
– Një ceremoni madhështore hapëse
Si pjesë e “TEKNOFEST Atdheu Blu”, u mbajt një paradë madhështore në Bosfor, ku morën pjesë platforma të shquara të Marinës Turke.
Nën patronazhin e Presidencës dhe Ministrisë Kombëtare të Mbrojtjes, eventi, i organizuar nga Ministria e Mbrojtjes, solli emocionin e teknologjisë kombëtare përtej Bosforit në të gjithë Turqinë.
Flota e Forcave Detare Turke, e përbërë nga 9 anije, përfshirë jahtin Savarona, një trashëgimi e Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dhe TCG Anadolu, pa një pjesëmarrje të madhe për paradën përtej Bosforit.
Presidenti Recep Tayyip Erdoğan përshëndeti gjithashtu anijet e shquara të Marinës Turke që po kalonin Bosforin në Pallatin Dolmabahçe.
“Një udhëtim drejt Atdheut Blu me marinën tonë të fortë dhe të fuqishme gjatë Javës sonë të Fitores, i gdhendur me shkronja të arta në histori”, shkroi Presidenti Erdoğan në rrjetet sociale.