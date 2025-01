Turqi, niset “Anija e 14-të e Mirësisë” me ndihma humanitare për Gazën

Ministri i Brendshëm i Türkiyes, Ali Yerlikaya njoftoi se “Anija e 14-të e Mirësisë” me 871 tonë ndihma humanitare u nis nga Mersini për në Gaza, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë nga llogaria e tij në rrjetet sociale, Yerlikaya dha informacionin e mëposhtëm:

“Anija jonë e 14-të e ndihmave humanitare do të dërgojë 871 tonë ndihma humanitare në Gaza, përfshirë 10.460 tenda, 14.350 batanije, 20 kabina tualeti/dushi dhe 300 gjeneratorë. Ashtu si më parë edhe sot, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë të shtypurve dhe viktimave, do të vazhdojmë të shtrijmë dorën e ndihmës së kombit tonë të dashur për ata në nevojë. Ne jemi pranë vëllezërve tanë palestinezë”.