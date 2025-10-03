Turqia arreston një detektiv privat të akuzuar për spiunazh për Mossad-in

Sipas burimeve të sigurisë, Turqia arrestoi sot një detektiv privat të akuzuar se punonte për agjencinë kombëtare të inteligjencës së Izraelit, Mossad, raporton Anadolu
Organizata Kombëtare e Inteligjencës e Turqisë (MIT), tha se i dyshuari, i identifikuar si Serkan Çiçek, u mor në paraburgim gjatë operacionit të koduar “Metron Activity”.
Zyrtarët e sigurisë thanë se ai kishte punuar për Mossad-in dhe ishte në kontakt me Faysal Rasheed, një anëtar i Qendrës së Operacioneve Online të Izraelit.
Çiçek dyshohet se pranoi se kishte kryer mbikëqyrje në Stamboll, me kërkesë të Rasheed, ndaj një aktivisti palestinez që kundërshton politikat e Izraelit në Lindjen e Mesme.
– I dyshuari mori pagesë në kriptovaluta
Sipas inteligjencës turke, Çiçek, emri i vërtetë i të cilit është Muhammet Fatih Keles, ndryshoi emrin e tij pasi ra në borxhe të mëdha dhe la karrierën e tij në biznes për të themeluar një firmë private, Pandora Detective Agency, në vitin 2020.
Thuhet se ai ka punuar me Musa Kus, i cili u dënua me 19 vjet burg për spiunazh për Izraelin, dhe me avokatin Tugrulhan Dip, të dy të cilët u shpallën fajtorë për shitjen e të dhënave personale nga të dhënat publike te detektivët për qëllime fitimi.
Zyrtarët thanë se Çiçek tërhoqi vëmendjen e Mossad-it pasi nisi punën e tij si detektiv. Më 31 korrik, Rasheed dyshohet se e kontaktoi atë nëpërmjet WhatsApp, duke u prezantuar si punonjës i një firme të huaj ligjore.
Rasheed më pas i ngarkoi Çiçek-ut detyrën e kryerjes së një misioni katër-ditor mbikëqyrjeje ndaj një aktivisti palestinez që jetonte në Basaksehir, në periferi të Stambollit. Çiçek thuhet se u pagua 4.000 dollarë në kriptovaluta më 1 gusht për të kryer detyrën.
Çiçek mësoi se objektivi ishte një aktivist palestinez pasi kërkoi emrin në internet. Pavarësisht se dinte se bashkëpunëtori i tij Kus ishte burgosur për spiunazh për Izraelin, ai e pranoi punën.
Autoritetet thanë se Çiçek vizitoi adresën e dhënë nga Rasheed, por nuk mundi ta gjente objektivin. Ai hyri në kompleksin e banesave më 1-2 gusht me pretekstin se po kërkonte një apartament me qira dhe kreu zbulime, por nuk arriti të mblidhte informacionin që Mossad kishte kërkuar.
Më 3 gusht, Rasheed ndërpreu kontaktin, sipas zyrtarëve.