Turqia dënon ‘ekzekutimet’ në Bregun Perëndimor

Ankaraja u kërkon autoriteteve izraelite të marrin “masat e nevojshme për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensionit, humbjen e jetëve”

Turqia tha të shtunën se dënon fuqishëm “ekzekutimet” dhe përshkallëzimin e fundit të dhunës ndaj viktimave civile në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë Jerusalemin Lindor.

“Ne u bëjmë thirrje autoriteteve izraelite të marrin masat e nevojshme për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensionit dhe humbjen e jetëve në rajon”, thuhet në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme turke.

“Ne shpresojmë mëshirën e Allahut për vëllezërit dhe motrat tona palestineze që humbën jetën në incidentet dhe shprehim ngushëllimet tona për Shtetin e Palestinës dhe popullin palestinez”, shton deklarata.

Deklarata vjen në kohën kur u përhap një video në mediat sociale që tregonte një ushtar izraelit duke qëlluar një palestinez në afërsi gjatë një përleshjeje.

BE ka kërkuar gjithashtu një hetim për vrasjen e civilëve palestinezë nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Në një deklaratë në Twitter, BE tha se forcat izraelite vranë 10 palestinezë në tre ditët e fundit “në atë që duket të jetë një përdorim i tepruar i forcës vdekjeprurëse”.

Ai tha se 140 palestinezë janë vrarë nga forcat izraelite në vitin 2022, duke e bërë atë “vitin më vdekjeprurës që nga viti 2006”.

Vrasja e të riut palestinez në mes të ditës (pamje të rënda)



Ammar Mufleh defends himself from an Israeli soldier and is shot dead.

This is what racist rule in Palestine looks like…pic.twitter.com/bXfVbc7c3T

— Lowkey (@Lowkey0nline) December 2, 2022