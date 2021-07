Turqia dënon forcat izraelite për “shkeljen e shenjtërisë së Haram Al-Sherifit”

Turqia dënoi forcat Izraelite për “shkeljen e shenjtërisë së Haram Al-Sherifit” dhe lejimin e kolonëve izraelitë të futen me forcë në Xhaminë Al-Aksa, transmeton Anadolu Agency (AA).

Ministria e Jashtme në një deklaratë me shkrim tha: “Ne dënojmë forcat izraelite që shkelin shenjtërinë e Haram al-Sherifit edhe një herë duke lejuar grupe raciste hebreje të sulmojnë Xhaminë Al-Aksa, duke ndërhyrë ndaj adhuruesve civilë palestinezë me bomba zhurmuese dhe duke ndaluar disa palestinezë civilë, përfshirë fëmijë dhe gra, me imazhe që tregojnë ofendimin e dinjitetit njerëzor”.

Deklarata shtoi se është “jashtëzakonisht e rrezikshme” që provokime të tilla të vazhdojnë në mjedisin aktual ku tensionet e shkaktuara nga sulmet e Izraelit në Xhaminë Al-Aksa në maj janë ende të freskëta në mendje.

“Përsërisim thirrjen tonë ndaj qeverisë izraelite që t’i japë fund këtyre akteve provokuese dhe sulmeve sa më shpejt të jetë e mundur”, shton deklarata.

Më shumë se 500 kolonë izraelitë hyjnë me forcë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa dje mes tensioneve mbi një inkursion të planifikuar në vendin kritik, sipas një agjencie palestineze.

Në një deklaratë, Departamenti i Vakëfit Islam në Kuds tha se kolonët hynë në kompleks përmes Portës së kontrolluar nga Izraeli Al-Mughrabi, në jugperëndim të xhamisë, dhe kryen ritualet e tyre brenda.

Të shtunën, qindra kolonë organizuan një marshim në Kudsin Lindor të okupuar përpara ndërhyrjeve të tyre të planifikuara pastaj.

Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë luftës arabo-izraelite në vitin 1967. Ai aneksoi të gjithë qytetin më 1980, lëvizje kjo e cila kurrë nuk u njoh nga bashkësia ndërkombëtare. /aa