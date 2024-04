Turqia dënon sulmin izraelit ndaj ekipit të TRT Arabisht në Gaza

Turqia dënoi sulmin e ushtrisë izraelite ndaj një ekipi të servisit në gjuhën arabe të transmetuesit publik turk TRT sot në Gaza, transmeton Anadolu.

“Ne e dënojmë këtë sulm të poshtër. Ky është terrorizëm. Ky terrorizëm duhet të ndalet dhe bota perëndimore duhet ta kundërshtojë këtë brutalitet sa më shpejt të jetë e mundur”, tha Drejtori i Komunikimeve i Presidencës turke Fahrettin Altun në X.

Një automjet i ekipit të TRT Arabisht, i cili po përgatitej për transmetim në kampin Nuseirat që ndodhet në mes të Rripit të Gazës, u sulmua nga ushtria izraelite.

Sami Shahada, i cili punonte si kameraman i pavarur, u plagos rëndë dhe iu nënshtrua një operacioni. Gazetari i TRT Arabisht Sami Berhum shpëtoi pa lëndime.

“Izraeli synon gazetarët dhe sulmon lirinë e shtypit për të parandaluar që masakrat e tij të shihen. Indiferenca e komunitetit ndërkombëtar ndaj këtyre sulmeve inkurajon gjithashtu Izraelin”, shtoi Altun.

Ai i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë veprime kundër mizorive dhe tha se ata që “qëndrojnë të heshtur përballë këtyre sulmeve sistematike janë bashkëpunëtorë në krimin e gjenocidit të Izraelit”.

Izraeli ka zhvilluar një ofensivë ushtarake vdekjeprurëse në Gaza që nga një inkursion ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor 2023, në të cilin Tel Avivi thotë se janë vrarë 1.200 njerëz.

Mbi 33.600 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë që atëherë në enklavë nga sulmet izraelite dhe rreth 76.200 të tjerë janë plagosur, përveç shkatërrimit në masë dhe mungesës së nevojave.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND). Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.

🚨Number of journalists, including from TRT Arabic channel, injured in Israeli bombing of Nuseirat camp in central Gaza Strip pic.twitter.com/6N3g3x4PrQ

— Anadolu English (@anadoluagency) April 12, 2024