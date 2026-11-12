Turqia dhe Kanadaja nënshkruajnë marrëveshje për termocentralin e ri bërthamor

Kompania e Energjisë Bërthamore e Turqisë (TUNAS) nënshkroi marrëveshje me “AtkinsRealis” të Kanadasë për të vlerësuar teknologjinë e reaktorit CANDU për një termocentral të ri të mundshëm bërthamor në Turqi, sipas një njoftimi për media, transmeton Anadolu.
Marrëveshja e nënshkruar përmes filialit të “AtkinsRealis”, Candu Energy Inc., mbulon fizibilitetin dhe studimet e projektimit inxhinierik të nivelit të parë për të mbështetur vendimet e mundshme të investimeve.
Ai u nënshkrua gjatë konferencës së OKB-së për klimën COP31 në Antalya, ku morën pjesë ministri turk i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar dhe ministrja kanadeze e Mjedisit, Ndryshimeve Klimatike dhe Natyrës, Julie Dabrusin.
Menaxheri i Përgjithshëm i TUNAS, Necati Yamac dhe presidenti bërthamor i “AtkinsRealis”, Joe St. Julian nënshkruan marrëveshjen, të dëshmuar nga presidenti dhe drejtori ekzekutiv i “AtkinsRealis”, Ian L. Edwards. Studimet do të shqyrtojnë përzgjedhjen e vendit, përshtatjen e teknologjisë së reaktorit, funksionimin e impiantit, financimin dhe qëndrueshmërinë ekonomike.
Ato do të mbulojnë pjesëmarrjen e industrisë turke, zhvillimin e fuqisë punëtore, planet e lokalizimit, oraret e zbatimit, vlerësimet e kostos dhe vlerësimet e rrezikut. Bayraktar tha se përfshirja e industrisë vendase dhe zhvillimi i personelit të kualifikuar janë përparësitë kryesore.
“Ky proces, përfshirë fizibilitetin dhe dizajnin inxhinierik të përparmë, do të sigurojë bazë jashtëzakonisht të besueshme për vendimet tona përfundimtare të investimit duke siguruar pjekurinë teknike dhe komerciale të projektit”, tha ai.
Bayraktar shtoi se marrëveshja do të qartësojë udhërrëfyesin afatgjatë të Turqisë për energjinë bërthamore dhe do të forcojë sigurinë e furnizimit me energji. Marrëveshja bazohet në memorandum bashkëpunimi bërthamor të nënshkruar gjatë vizitës së ministrit turk në Kanada në mars, me punën paraprake të fizibilitetit drejt përfundimit.
Gjithashtu Bayraktar diskutoi për teknologjinë CANDU me ministrin Kanadez të Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Tim Hodgson gjatë vizitës së kryeministrit kanadez Mark Carney në Ankara më 22 tetor.