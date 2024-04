Turqia do të zbatojë masa të ashpra kundër Izraelit për luftën në Gaza

Turqia do të zbatojë një sërë masash kundër Izraelit, i cili përpiqet të pengojë mbështetjen dhe ndihmën e Ankarasë për Palestinën, tha drejtori i Komunikimeve i presidencës turke Fahrettin Altun.

Shumë aktivitete të kryera në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar nga Drejtoria jonë e Komunikimeve, institucionet dhe organizatat e tjera janë dëshmi e këtij qëndrimi, tha Altun në një postim X të hënën vonë.

“Që nga 7 tetori, Turqia ka ekspozuar gënjeshtrat e Izraelit, duke u përpjekur të kapë të vërtetën dhe se si organizatat ndërkombëtare të medias luajnë në shantazhin e Izraelit.”

Altun tha se vendi i tij ka mbrojtur kërkesat e drejta dhe legjitime të palestinezëve, veçanërisht në 20 vitet e fundit dhe veçanërisht që nga 7 tetori.

“Turqia njeh ekzistencën e një shteti palestinez sovran, të pavarur dhe territorialisht integral me kryeqytetin e tij në Jerusalemin Lindor brenda kufijve të vitit 1967 si një kusht të domosdoshëm dhe e mbron fuqishëm këtë në të gjitha platformat ndërkombëtare”, tha ai.

Dezinformata kundër Turqisë

Ditët e fundit, Turqia është përballur me aktivitete dezinformuese, veçanërisht në lidhje me tregtinë, nga qarqe të caktuara, me qëllim që të krijohet përshtypja se Turqia nuk po e mbështet Palestinën.

Altun tha se qëllimi kryesor i atyre që janë të shqetësuar nga qëndrimi i Turqisë kundër masakrave të vazhdueshme në Palestinë dhe Gazën e rrethuar është të synojnë vendin dhe qeverinë e tij.

“Përgjigjja më e përshtatshme ndaj këtyre përpjekjeve, të cilat askush me drejtësi dhe maturi nuk mund ta pranonte, është lufta e pamëshirshme e Turqisë për Palestinën,” tha ai.

“Ne duam të kujtojmë edhe një herë ata që synojnë Turqinë dhe ata që me vetëdije ose pa dije i shërbejnë kësaj fushate keqdashëse: Që nga 7 tetori, Turqia ka shfaqur qëndrimin më të nderuar dhe më efektiv me shtetin dhe popullin e saj kundër gjenocidit të Izraelit në të gjitha fushat.”

Ndihma humanitare për Gazën

Altun theksoi gjithashtu përpjekjet e vazhdueshme të Turqisë për të ofruar ndihma humanitare për popullin e Gazës, i cili ka qenë duke luftuar që nga fillimi i sulmeve brutale të Izraelit.

“Turqia ka dërguar rreth 42.000 tonë ndihma humanitare në Gaza deri më tani,” tha Altun.

Ai gjithashtu nënvizoi rëndësinë e punës së drejtorisë së tij në ekspozimin e dezinformatave izraelite.

“Ata që përdorin të gjitha llojet e gënjeshtrave përmes të gjitha mjeteve konvencionale dhe të reja mediatike për të denigruar qëndrimin e Turqisë, duhet të dinë se Turqia është gjithmonë me vëllezërit dhe motrat e vet palestineze dhe do të vazhdojë t’i mbështesë ata pavarësisht nga rrethanat.”

Türkiye's Communications Director Fahrettin Altun says Israel's attacks on Palestine will have global consequences & that Israel's disinformation campaigns are isolating Tel Aviv on global stage pic.twitter.com/JPRTonRyC2

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 8, 2024