Turqia i dhuron Shqipërisë dronë kamikazë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në konferencën e përbashkët për media me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka njoftuar se Turqia i ka dhuruar Shqipërisë “një numër të konsiderueshëm” dronësh kamikazë, raporton Anadolu.

Kryeministri Rama, gjatë konferencës për media të mbajtur në Tiranë, ku presidenti Erdoğan po qëndron për vizitë pune, u shpreh se Shqipëria është shumë e interesuar dhe e kënaqur nga konfirmimi i një etape të re në fuqizimin e marrëdhënieve në aspektin ushtarak, duke përgëzuar nivelin shumë të lartë të kapaciteteve të prodhimit të indurstrisë ushtarake turke.

“Unë e çmoj posaçërisht dhuratën e presidentit (Erdoğan) sot, në këtë kohë të trazuar kur bota ka marrë një drejtim të çuditshëm, për ta thënë me një fjalë të butë, për t’i dhënë Ushtrisë së Republikës së Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikazë. Është një dhuratë që nuk duhet të shqetësojë askënd, se kë do godasë Shqipëria, por besoj që është një dhuratë që përmban brenda një mesazh shumë të qartë të Republikës së Türkiyes në raport me këtë marrëdhënie, që Shqipëria është e pagoditshme”, u shpreh Rama.

Kryeministri shqiptar u shpreh i kënaqur me mbajtjen e takimit të dytë të Këshillit të Nivelit të Lartë të Bashkëpunimit, ku sipas tij, u konfirmua vendosmëria për ta forcuar më tej karakterin strategjik të bashkëpunimit.

– Firmoset marrëveshje për Universitetin Teknik të Istanbulit në Tiranë

Rama u shpreh se pas takimeve janë firmosur disa marrëveshje, duke theksuar se është posaçërisht mirënjohës për marrëveshjen për Universitetin Teknik të Istanbulit në Tiranë. Ai theksoi se ky është rasti i parë që Republika e Turqisë firmos një marrëveshje të këtillë, që sipas tij, dëshmon përkushtimin e presidentit Erdoğan ndaj marrëdhënieve vëllazërore.

“Sot ne firmosëm disa marrëveshje, të gjitha të rëndësishme, por më e rëndësishmja dhe më e mirëpritura dhe, pak si e shumëpritura nga ana jonë, ishte firmosja e marrëveshjes për Universitetin Teknik të Istanbulit në Tiranë. Kjo është diçka shumë e rëndësishme në disa aspekte dhe patjetër që është diçka që do të sjell një hapësirë të re studimesh të larta të nivelit të lartë botëror, pasi Universiteti Teknik i Istanbulit është i kuotuar ndër universitetet më të mira të botës, por edhe për një arsye tjetër, sepse është hera e parë në praktikën e Republikës së Turqisë që bën diçka të tillë. Kjo, thjesht dhe vetëm, për përkushtimin e presidentit Erdoğan ndaj kësaj marrëdhënieje vëllazërore dhe prandaj dua që ta falënderoj specifikisht për këtë marrëveshje të nënshkruar sot”, u shpreh Rama.

– Niveli i shkëmbimeve tregtare nuk e pasqyron potencialin mes dy vendeve

Duke folur për shkëmbimet tregtare dhe bashkëpunimin ekonomik, kryeministri Rama ishte i një mendimi me presidentin Erdoğan se “niveli i shkëmbimeve tregtare mes Turqisë dhe Shqipërisë nuk e pasqyron ashtu siç duhet potencialin mes dy vendeve”.

Ai u shpreh se ambicia është që sa më shpejt të arrihet niveli i shkëmbimit tregtar prej dy miliardë eurosh, “për të çelur një fazë tjetër për zhvillim të këtyre shkëmbimeve”.

Rama kujtoi se numri i shtetasve turq që kanë vizituar Shqipërinë gjatë tetë muajve të parë të këtij viti është rritur me 85 për qind, dhe shtuar se “ne jemi besimplotë që vitin e ardhshëm numri i qytetarëve turq që do të vizitojnë Shqipërinë do të jetë ende më mbresëlënës”.

Ai gjithashtu theksoi se është rënë dakord që duhet bërë më shumë investime të drejtpërdrejta nga ana turke në sektorin e turizmit, duke përmendur se në këtë fushë, Turqia”ka një kapacitet të dijes në nivelin e ekselencës që për ne do të ishte shumë i vyer”.

– “Ajo që ndodh përditë në Gaza është një tragjedi me proporcione kolosale”

Duke folur për tema rajonale dhe globale, Rama u shpreh se është diskutuar për situatën në Ukrainë dhe Gaza.

“Edhe ajo që ndodh përditë në Gaza është një tragjedi me proporcione kolosale. Ne bashkë-ndajmë me presidentin Erdoğan vlerësime të njëjta lidhur me agresionin rus në Ukrainë dhe lidhur me të drejtën e pamohueshme të popullit palestinez për të jetuar i lirë në shtetin e tij”, shtoi Rama.

Rama foli edhe mbi marrëdhëniet dhe dialogun Kosovë-Serbi, duke rikujtua se Turqia, kur Erdoğan ishte kryeministër, e ka njohur Kosovën e para, në kohë reale dhe në sinkron me punimet e Parlamentit të Kosovës.

“Një mik më të padiskutueshëm, në të gjitha ditët, se sa Turqisë dhe presidenti (Erdoğan), Republika e Kosovës nuk e gjen dot asgjëkundi. Ne ndajmë shqetësimin se situata mes të dyja shteteve duhet të përmirësohet dhe se dialogu duhet të prevalojë dhe e them këtë përpara një personaliteti që dialogun e ka pasur dhe e ka mjetin më të zakonshëm të punës me të gjithë dhe gjithmonë”.

Në lidhje me Xhaminë e Namazgjasë që do të inaugurohet sot në Tiranë, Rama u shpreh se presidenti Erdoğan gjithnjë ka qenë shumë i vëmendshëm dhe këmbëngulës për të parë hapjen e kësaj xhamie.

“Jam i bindur që juve në Turqi keni xhami shumë të bukura, por ajo xhami që do të shihni sot, do të hyjë në koleksionin e xhamive më të bukura të ndërtuara në kohët moderne dhe padiskutim që kjo është në radhë të parë merita juaj”, tha Rama.

