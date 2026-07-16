Turqia kërkon përfshirje të plotë në politikën “Made in EU” të BE-së për industrinë automobilistike

Turqia ka kërkuar përfshirjen e saj të plotë dhe pa kushte në politikën “Made in EU” të Bashkimit Evropian (BE), tha ministri i Tregtisë, Omer Bolat, pas bisedimeve me përfaqësues të industrisë evropiane të automobilistikës në Bruksel, raporton Anadolu.
Bolat tha në platformën turke të mediave sociale NSosyal se u takua me Sigrid de Vries, drejtoreshë e përgjithshme e Shoqatës së Prodhuesve Evropianë të Automobilëve (ACEA), për të diskutuar politikën dhe efektet e saj të mundshme në ekosistemin automobilistik Turqi-BE.
Ai gjithashtu mori pjesë në një takim të tryezës së rrumbullakët me përfaqësues të kompanive anëtare të shoqatës.
Gjatë takimit, pala turke theksoi se investimet e bëra nga prodhuesit evropianë të automobilëve që operojnë në Turqi prej shumë vitesh përbëjnë një tregues konkret të integrimit të thellë industrial të krijuar përmes Bashkimit Doganor Turqi-BE dhe një partneriteti të bazuar në besim të ndërsjellë.
Bolat tha se përfaqësuesit e industrisë automobilistike ranë dakord për nevojën që Turqia të përfshihet plotësisht dhe pa kushte në kuadrin “Made in EU”.
“U kënaqëm kur pamë konsensus mes përfaqësuesve të sektorit të automobilëve për përfshirjen e plotë dhe pa kushte të Turqisë në politikën ‘Made in EU'”, tha ai.
Bolat shtoi se Turqia do të vazhdojë nismat e saj, me mbështetjen e sektorit privat, për të forcuar dhe zhvilluar më tej industrinë automobilistike, të cilën e përshkroi si një gur themeli të integrimit tregtar të vendit me BE-në.
Industria automobilistike e Turqisë mbeti sektori kryesor eksportues i vendit në vitin 2025, me shitjet jashtë vendit që u rritën me 11,6 për qind në një rekord prej 41,5 miliardë dollarësh, sipas Shoqatës së Eksportuesve të Industrisë Automobilistike.
Eksportet drejt vendeve të BE-së arritën në 30,11 miliardë dollarë, duke përbërë 72,5 për qind të eksporteve të përgjithshme të sektorit dhe duke nënvizuar integrimin e tij me tregun evropian.
Turqia prodhoi pothuajse 1,42 milion automjete motorike në vitin 2025, përfshirë rreth 872.500 vetura, sipas Shoqatës së Prodhuesve të Automobilëve.
Eksportet e veturave të pasagjerëve arritën në pothuajse 599.700 njësi gjatë vitit.