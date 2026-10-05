Turqia: Komiteti i paktit të Mekës do të takohet në Riad më 5 tetor

Ministria e jashtme turke ka njoftuar se një komitet i paktit të mbrojtjes së Mekës midis Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit do të zhvillojë bisedime në Rijad të hënën më 5 tetor.
Udhëheqësi i qeverisë së Jemenit të mbështetur nga Arabia Saudite njoftoi të dielën fillimin e një operacioni të madh ushtarak kundër Huthëve të mbështetur nga Irani më herët gjatë së dielës, që synonte marrjen e territorit nën kontrollin e tyre.
Ministri i Jashtëm i Pakistanit tha të premten se Irani kishte sugjeruar angazhimin politik të Huthëve të Jemenit pas sulmeve të këtij grupi, një ide që komiteti i paktit të mbrojtjes së Mekës do ta diskutonte në një takim në Riad këtë javë.
“Takimi do të trajtojë zhvillimet e fundit në rajon dhe fazën e arritur në përpjekjet e institucionalizimit të Aleancës”, thuhet në deklaratën turke.
Në njoftim thuhet se Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, Ministri i Mbrojtjes Yasar Guler dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm, Gjenerali Selcuk Bayraktaroglu do të marrin pjesë në takimin e komitetit strategjik politik dhe të mbrojtjes të paktit, së bashku me zyrtarë nga Pakistani dhe Arabia Saudite.