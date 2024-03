Turqia kryeson lëvizjen globale në Ditën Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve

Nën udhëheqjen e zonjës së parë Emine Erdoğan, Turqia po udhëheq lëvizjen globale të mbetjeve zero në Ditën Ndërkombëtare të Mbetjeve Zero, thotë Ministria e Jashtme turke.

Sot, ndërsa bota feston Ditën Ndërkombëtare të Zero Mbetjeve për herë të dytë, Turqia qëndron në ballë të një transformimi të thellë drejt një “bote më të gjelbër dhe më të pastër”, tha ministria në platformën X të shtunën.

Njerëzve në mbarë botën u kërkohet të ndërmarrin veprime të vogla por me ndikim për të kontribuar në nismën e mbeturinave zero, duke thënë “jo për plastikën me përdorim të vetëm dhe po për riciklimin dhe produktet e qëndrueshme”, thekson Ministria.

Udhëheqja e Turqisë në këtë lëvizje nënvizon përkushtimin e vendit ndaj kujdestarisë mjedisore dhe përbën një shembull frymëzues për vendet në mbarë botën, thonë nga ministria.

Zonja e Parë udhëhoqi lëvizjen e mbeturinave zero në Turqi dhe e ndihmoi atë të shndërrohej në një nismë globale, duke kulmuar me miratimin e një rezolute të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në dhjetor 2022 në mbështetje të parimeve të mbetjeve zero.

Sipas OKB-së, Dita Ndërkombëtare e Mbetjeve Zero promovon modele të përgjegjshme të prodhimit dhe konsumit dhe inkurajon një zhvendosje drejt një qasjeje të ciklit jetësor.

Ndotja e ajrit vret 7 milionë njerëz çdo vit

Zonja e parë e Turqisë ka mbajtur një fjalim të fuqishëm në një ngjarje të Ditës Ndërkombëtare të Mbetjeve Zero në Nairobi, Kenia të mërkurën, duke theksuar nevojën urgjente për veprim kolektiv për të adresuar sfidat mjedisore dhe për të avancuar përpjekjet për qëndrueshmëri.

Emine Erdoğan kritikoi gjendjen e rrezikshme të ekosistemeve të Tokës, duke paralajmëruar se lumenjtë po përballen me kërcënimin e zhdukjes për shkak të konsumit të pahijshëm dhe se toka në gjithë botën po lufton për mbijetesë mes mbetjeve kimike.

“Ndotja e ajrit vret 7 milionë njerëz çdo vit”, deklaroi ajo, duke vënë në dukje dëmin njerëzor të degradimit të mjedisit. “Prej vitit 1970, popullsia globale e kafshëve të egra ka rënë me 70 për qind.”

Zonja e Parë turke: Suksesi i Turqisë në zero mbetje i kalon kufijtë

Zonja e parë tha se njerëzimi gjeneron dy miliardë tonë mbeturina në vit, duke çuar në shkatërrim të rëndë mjedisor, veçanërisht të shkaktuar nga ndotja plastike. Ajo vuri në dukje se çdo ditë, një ekuivalent prej 2.000 kamionësh mbeturinash plot me plastikë hidhen në oqeane, lumenj dhe liqene.

Në lidhje me origjinën e lëvizjes së mbeturinave zero, Erdoğan shprehu kënaqësinë me evoluimin e saj në një nismë globale, duke kulmuar me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në dhjetor 2022 të një rezolute në mbështetje të parimeve të mbetjeve zero.

“Njohja se çdo burim që konsumojmë duhet të përdoret me përgjegjësi qëndron në zemër të qasjes zero mbetje”, tha ajo, duke theksuar rëndësinë e zgjedhjeve të ndërgjegjshme në konsum dhe prodhim.

Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe video mesaj ile katıldım. ♻️ Bu anlamlı güne yönelik, BM-Habitat ve BM Çevre Programı başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların değerli iş birliğiyle düzenlenen tüm… pic.twitter.com/mHehNrZ0th — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 30, 2024