Turqia, një “grusht” Izraelit dhe një “tërheqje veshi” Iranit

Hakan Fidan, me mision një Katar: Të nxjerrë vendet arabo-islame nga kurthi i shtetit sionist
Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, i bëri thirrje Iranit që të ndalojë menjëherë përshkallëzimin, i cili mund të çojë në “çarje të pariparueshme dhe të përhershme” mes shteteve fqinje.
“Pala përgjegjëse për zhytjen e rajonit tonë në një krizë të paprecedentë është Izraeli,” deklaroi Fidan, duke paralajmëruar se Izraeli nuk duhet të lejohet ta përdorë konfliktin për të mbuluar krimet dhe politikat e tij të pushtimit.
Fidan i bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Doha të enjten, ku u takua me Kryeministrin e Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, si pjesë e një turi diplomatik rajonal që synon uljen e tensioneve.
Ai paralajmëroi se sulmet amerikano-izraelite të ndërmarra gjatë negociatave diplomatike në vijim e sipër janë zgjeruar në fushëveprim, duke e kthyer rajonin në një zonë gjigante konflikti dhe duke lëkundur stabilitetin global.
“Ne i dënojmë dhe i hedhim poshtë sulmet që synojnë infrastrukturën civile dhe publikun. Turqia qëndron krah Katarit dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë,” tha Fidan.
Në të njëjtën kohë, ai dërgoi një mesazh të qartë për Iranin, duke theksuar se sulmet kundër vendeve rajonale ishin të papranueshme.
“Pavarësisht justifikimit, sulmet e Iranit ndaj vendeve të rajonit minojnë themelet e stabilitetit rajonal. Ato janë të papranueshme dhe nuk i shërbejnë as Iranit, as rajonit,” tha ai. “Ashtu siç sulmet kundër Iranit janë të gabuara, po ashtu janë të gabuara edhe sulmet e Iranit ndaj vendeve rajonale pa asnjë justifikim.”
Fidan i bëri thirrje Teheranit të veprojë me një ndjenjë “përgjegjësie historike” dhe kërkoi ndaljen e menjëhershme të përshkallëzimit që mund të çojë në “çarje të pariparueshme dhe të përhershme” mes shteteve të rajonit. Ai paralajmëroi më tej kundër veprimeve që kërcënojnë sigurinë detare, duke nënvizuar rreziqet për tregtinë globale dhe rrugët e energjisë.
“Diplomacia, zgjidhja e parë dhe e fundit”
Kryeministri dhe Ministri i Jashtëm i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mbështeti thirrjet për vetëpërmbajtje, duke kërkuar fundin e menjëhershëm të luftës.
“Lufta duhet të ndalet menjëherë. Është e qartë për të gjithë se kush përfiton nga kjo luftë dhe kush po e tërheq rajonin drejt konfliktit,” tha ai.
Ai paralajmëroi se zgjerimi i fushëveprimit të konfliktit nuk i shërben sigurisë dhe stabilitetit rajonal, duke theksuar se diplomacia duhet të mbetet zgjidhja e “parë dhe e fundit”.
Al Thani i cilësoi gjithashtu pretendimet e Iranit se po shënjestronte bazat amerikane si “të papranueshme dhe të pajustifikueshme” dhe paralajmëroi se sulmi në Ras Laffan mund të ketë pasoja për furnizimet globale me energji.
Ai falënderoi Turqinë për mbështetjen e saj të vazhdueshme, duke thënë se përkrahja e Ankarasë për Dohën “ka vijuar gjithmonë.”
Fidan ndodhet në një tur në vendet e rajonit për të diskutuar luftën e vazhdueshme në Lindjen e Mesme. Ky tur vjen mes një instabiliteti rajonal që po intensifikohet me shpejtësi që nga fillimi i ofensivës së përbashkët amerikano-izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt, si dhe sulmeve pasuese të Teheranit në disa vende të rajonit. /tesheshi