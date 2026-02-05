Turqia pret që Izraeli të respektojë armëpushimin

Türkiye pret që Izraeli të respektojë armëpushimin, njoftoi të enjten Ministria e Mbrojtjes e Türkiyes.
Gjatë një konference javore për shtyp, zëdhënësi i ministrisë, kundëradmirali Zeki Akturk, deklaroi se Türkiye dënon sulmet e Izraelit në Gaza më 31 janar, të cilat shkaktuan vdekjen e shumë civilëve të pafajshëm, në një kohë kur pritej vendosja e një armëpushimi të përhershëm dhe stabilizimi i Gazës.
Duke theksuar se sulmet e Izraelit ndaj Libanit gjithashtu pengojnë stabilitetin dhe vendosjen e një paqeje të qëndrueshme, Akturk tha:
“Pritshmëria jonë është që Izraeli t’i përmbahet Planit të Paqes të miratuar me rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, të respektojë armëpushimin dhe të lejojë dërgimin e ndihmës humanitare në Gaza.”
Türkiye monitoron nga afër zhvillimet në Siri
Duke iu përgjigjur një pyetjeje mbi situatën në Siri, ministria deklaroi se Türkiye mirëpret marrëveshjen e nënshkruar më 30 janar mes qeverisë siriane dhe organizatës terroriste YPG/SDF.
“Ne po e monitorojmë nga afër procesin në terren. Ritheksojmë rëndësinë e zbatimit të integrimit në një mënyrë që forcon strukturën unike të Sirisë dhe parimin ‘një shtet, një ushtri’, dhe presim që të gjitha aktivitetet e planifikuara të realizohen mbi bazën e transparencës dhe besimit të ndërsjellë”, thuhet në deklaratë.
Deklarata thekson gjithashtu se Türkiye shpreson që atmosfera e paqes, qetësisë dhe stabilitetit, e shumëpritur nga popujt e rajonit, të vendoset sa më shpejt të jetë e mundur.
“Ne vlerësojmë se emërimet që do të bëhen në kuadër të procesit të integrimit do të realizohen mbi bazën e vlerësimeve të autoriteteve siriane, me mençuri shtetërore dhe kontrolle sigurie që do të sjellin rezultate pozitive,” shtohet më tej.
Dialogu i ndërsjellë i domosdoshëm për paqe dhe drejtësi në Egje
Duke theksuar se qëndrimi i Türkiyes është i qartë lidhur me deklaratat e politikanëve grekë për zgjerimin e ujërave territoriale në Detin Egje në 12 milje, ministria tha:
“Si Türkiye, ne argumentojmë se ndarja e drejtë, e barabartë dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare e zonave të juridiksionit detar në Egje është e mundur vetëm përmes dialogut të ndërsjellë dhe në frymën e vullnetit të mirë.”
“Veprimet, pretendimet dhe deklaratat e njëanshme të Greqisë, që shpërfillin mosmarrëveshjet ekzistuese dhe cenojnë të drejtat e palës turke, janë në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe të papranueshme. Këto deklarata nuk prodhojnë asnjë pasojë ligjore për vendin tonë”. thuhet më tej.
Sa i përket marrëveshjes së kornizës ushtarake mes Türkiyes dhe Egjiptit, deklarata vë në dukje se ajo synon “të forcojë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes përmes shkëmbimit të informacionit dhe përvojës në fushat e përcaktuara të bashkëpunimit ushtarak.”
Forcat turke do të vazhdojnë të mbështesin kapacitetet kundër terrorizmit të Somalisë
Deklarata trajtoi gjithashtu aktivitetet e Komandës së Komponentit Ajror në Somali, duke theksuar se forcat turke do të “vazhdojnë të kontribuojnë në zhvillimin e kapaciteteve kundër terrorizmit të Somalisë përmes ndihmës ushtarake, trajnimit dhe aktiviteteve këshilluese.”
“Komanda jonë Ajrore në Somali është forcuar me dislokime të reja. Këto elemente të sapo dislokuara do të kontribuojnë gjithashtu në luftën e Somalisë kundër terrorizmit,” përfundon deklarata.