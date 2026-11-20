Turqia synon të nisë operacionet e shpimit në Pakistan vitin e ardhshëm, pas një studimi sizmik 3D që do të zgjasë dy muaj nga anija kërkimore sizmike Oruc Reis, e cila do të mbledhë të dhëna në një sipërfaqe prej 670 kilometrash katrorë, tha ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore, Alparslan Bayraktar, raporton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e mirëseardhjes për anijen Oruc Reis në Portin e Karachit, Bayraktar tha se Turqia dhe Pakistani po hyjnë në një epokë të re të bashkëpunimit energjetik.
Ai tha se anija kishte mbërritur në Pakistan pas një udhëtimi 19-ditor për të eksploruar potencialin e hidrokarbureve në pellgjet e Indusit dhe Makranit.
Ai tha se Turqia synon të nisë operacionet e shpimit në vitin 2027 në vendburimet e identifikuara përmes studimit sizmik, duke shtuar se aktivitetet e kërkimit mund të çojnë në zbulime që do të kontribuonin në zhvillimin e të dy vendeve.
Misioni i Oruc Reis është pjesë e një partneriteti më të gjerë energjetik midis Turqisë dhe Pakistanit, i zyrtarizuar përmes marrëveshjeve të nënshkruara në Islamabad vitin e kaluar.
Në kuadër të marrëveshjeve, u krijua një partneritet midis Korporatës Turke të Naftës (TPAO) dhe kompanive kombëtare energjetike të Pakistanit, OGDCL, PPL dhe Mari Energies.
Procedurat e licencimit kanë përfunduar për pesë blloqe kërkimi, tre prej të cilave në det të hapur dhe dy në tokë, ndërsa operacionet kanë nisur tashmë, tha Bayraktar.
Ai shtoi se aktivitetet e kërkimit dhe prodhimit të Turqisë në vendburimet tokësore dhe detare të Pakistanit do të kontribuojnë drejtpërdrejt në forcimin e sigurisë energjetike dhe prosperitetit të të dy vendeve.
– Bashkëpunim i mëtejshëm në energji dhe miniera
Bayraktar theksoi gjithashtu potencialin e konsiderueshëm për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e energjisë dhe minierave, duke thënë se do të nënshkruhen marrëveshje të tjera midis kompanive dhe institucioneve kombëtare të minierave të të dy vendeve.
Ai tha se Turqia ishte e hapur për bashkëpunim të mëtejshëm përmes institucioneve të saj dhe shprehu shpresën se partneriteti do të hapte rrugën për projekte të reja që do të formësonin tregjet energjetike, tregtinë dypalëshe dhe ekonomitë e të dy vendeve.
Ndërkohë, sipas një deklarate të Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, u nënshkruan dy marrëveshje për sipërmarrje të përbashkëta midis MTAIC, të krijuar përmes partneritetit midis Drejtorisë së Përgjithshme të Kërkimeve dhe Eksplorimit Mineral të Turqisë (MTA) dhe kompanisë shtetërore minerare Eti Maden, si dhe kompanive pakistaneze Mari Energies Minerals dhe Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC).
Në kuadër të marrëveshjeve, MTAIC do të nisë aktivitetet e kërkimit të mineraleve në tri zona në Pakistan, përfshirë dy zona me bakër dhe ar dhe një zonë me antimon.
Gjithashtu, u nënshkrua një memorandum mirëkuptimi trepalësh midis MTA-së, MTAIC dhe Shërbimit Gjeologjik të Pakistanit për të forcuar shkëmbimin e njohurive dhe ekspertizës teknike në fushën e gjeologjisë dhe kërkimit të mineraleve, si dhe për të zhvilluar projekte të përbashkëta.