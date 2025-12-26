U çlirua nga Assad-i, Siria tani s’gjen rehat nga Izraeli

Sulme, arrestime dhe ngacmime të përditshme të banorëve të provincës Quneitra
Forcat pushtuese izraelite hynë në disa fshatra në pjesën jugore të provincës Quneitra të Sirisë të enjten në mëngjes, duke penguar lëvizjen e civilëve dhe duke vazhduar shkeljet e tyre të vazhdueshme të sovranitetit sirian.
Një korrespondent i Agjencisë Zyrtare të Lajmeve Siriane (SANA) raportoi se forcat pushtuese, të përbëra nga dy Humvee, hynë në disa fshatra në pjesën jugore të Quneitra, duke filluar nga Tel Ahmar al-Gharbi.
Ai shpjegoi se dy automjetet po udhëtonin në rrugën që të çonte në fshatin Kodna, pastaj në fshatin Ain Ziwan, dhe prej andej në fshatin Suwaisa, dhe po rrotulloheshin brenda fshatrave, duke kontrolluar kalimtarët dhe duke prishur trafikun.
Gazetari shtoi se forcat pushtuese, të përbëra nga tre automjete ushtarake, hynë gjithashtu në zonën midis qytetit Bir Ajam dhe fshatit Barika për një kohë të shkurtër dhe më pas u tërhoqën nga zona.
Sulmi ndaj fëmijëve që po mblidhnin kërpudha
Intervenimi i forcave pushtuese në rajon është bërë një dukuri e zakonshme dhe pothuajse e përditshme, pasi forcat izraelite infiltruan disa fshatra në pjesën veriore të Quneitras dhe qytetin Al-Jalma në pjesën perëndimore të Daraas mbrëmë dhe arrestuan dy të rinj.
Një dron izraelit bombardoi gjithashtu zonën përreth Digës Al-Mantarah në pjesën veriore të Quneitras, me qëllim parandalimin e afrimit të civilëve ndaj saj. Diga konsiderohet burimi kryesor i ujit në provincën Quneitra, duke kontribuar në ujin e pijshëm dhe duke siguruar ujë për aktivitete bujqësore.
Para këtij bombardimi, ushtria izraelite sulmoi një grup fëmijësh dhe grash ndërsa ata po mblidhnin kërpudha në zonën midis fshatrave Adnaniya dhe Ruwayhina.
Edhe pse qeveria siriane nuk përbën kërcënim për Tel Avivin, ushtria izraelite ka nisur sulme ajrore që nga viti i kaluar, të cilat kanë vrarë dhjetëra civilë dhe kanë shkatërruar vende ushtarake siriane, automjete, armë dhe municione.
Izraeli vazhdon politikën e tij agresive dhe shkeljet e Marrëveshjes së Shkëputjes së vitit 1974 duke bastisur Sirinë jugore dhe duke sulmuar civilët.
Sulmet vijnë mes bisedimeve siriano-izraelite për të arritur një marrëveshje sigurie, ku Damasku së pari e ka vënë kusht që situata në hartë të kthehet në atë që ishte para 8 dhjetorit 2024, kur fraksionet revolucionare përmbysën regjimin e Presidentit të rrëzuar Bashar al-Assad.
Siria vazhdon të kërkojë tërheqjen e forcave pushtuese izraelite nga territori i saj, duke theksuar se të gjitha masat e marra nga Izraeli në Sirinë jugore janë të pavlefshme dhe nuk kanë efekt ligjor sipas ligjit ndërkombëtar.
Sirianët thonë se shkeljet e vazhdueshme izraelite kufizojnë aftësinë e tyre për të rivendosur stabilitetin dhe pengojnë përpjekjet e qeverisë për të tërhequr investime që synojnë përmirësimin e situatës ekonomike. /tesheshi