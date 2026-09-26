Uashingtoni propozon takim tripalësh Ukrainë-Rusi-SHBA në EBA

Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë propozuar që Emiratet e Bashkuara Arabe të presin një takim trepalësh mes Ukrainës dhe Rusisë, me pjesëmarrjen amerikane, për të diskutuar përpjekjet për t’i dhënë fund luftës që ka zgjatur prej katër vitesh e gjysmë.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky bëri sot të ditur propozimin gjatë një informimi për gazetarët.
Zelensky tha se pala amerikane kishte propozuar një takim në nivel teknik, në formatin trepalësh, dhe se Ukraina po priste një propozim nga Uashingtoni për datën e zhvillimit të tij.
Sipas presidentit ukrainas, Emiratet e Bashkuara Arabe janë sugjeruar si një vend i mundshëm për zhvillimin e takimit.
Presidenti ukrainas zhvilloi këtë javë bisedime me presidentin amerikan Donald Trump në kuadër të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork.
Gjatë takimit, dy liderët diskutuan mënyrat për t’i dhënë fund luftës, e cila nisi me pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës nga Rusia në shkurt të vitit 2022.
Pas bisedimeve me presidentin Trump, negociatorët ukrainas u takuan me homologët e tyre amerikanë për të shqyrtuar detaje konkrete.
Zelensky deklaroi se Ukraina do t’i informonte dhe do t’i diskutonte këto çështje me palën evropiane, ndërsa amerikanët do të zhvillonin bisedime me rusët.
Ai shtoi se brenda 10 ditësh palët do të riktheheshin me një perspektivë të re ose me një rezultat.
Kremlini deklaroi sot se një takim trepalësh mes Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara mund të zhvillohej së shpejti.
Ndërkohë, Zelensky tha se i kishte kërkuar presidentit Trump ta ngrinte çështjen e luftës në Ukrainë gjatë bisedimeve të tij me presidentin kinez Xi Jinping, i cili ndodhet për vizitë shtetërore në SHBA.
Zelensky theksoi se ende po priste përgjigje nga ekipi amerikan, veçanërisht lidhur me përpjekjet për uljen e tensioneve përpara dimrit.