Udhëheqësi i opozitës izraelite, Eisenkot, njofton përparim në bisedimet për formimin e qeverisë

Lideri i opozitës izraelite, Gadi Eisenkot, ka deklaruar se është shënuar përparim i rëndësishëm në negociatat për formimin e një qeverie të unitetit kombëtar, duke shprehur shpresën se në fillim të javës së ardhshme do t’i besohet mandati për formimin e qeverisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale amerikane X, Eisenkot, lider i partisë Yashar, tha se Izraeli po përballet me një “gjendje të jashtëzakonshme reale, konkrete dhe të rrezikshme” dhe bëri thirrje për një transferim të shpejtë të pushtetit, për të parandaluar që kryeministri në largim, Benjamin Netanyahu, të vazhdojë të qëndrojë në detyrë.
Ai tha se 74 nga 120 anëtarët e Knessetit nuk kanë shprehur besim në vazhdimin e udhëheqjes së Netanyahut, ndërsa vetëm 46 e mbështesin kryeministrin në largim.
Eisenkot tha se ekipi i tij ka zhvilluar dhjetëra orë negociata me partitë opozitare, duke shënuar “përparime të rëndësishme” drejt formimit të një koalicioni të unitetit kombëtar.
– Eisenkot paraqet parimet e koalicionit të propozuar
Ai propozoi formimin e një qeverie të bazuar në katër parime: njohjen e Izraelit si shtet hebraik dhe demokratik, respektimin e vlerave të Deklaratës së Pavarësisë, detyrimin për shërbim ushtarak, kombëtar ose civil për të gjithë, si dhe njohjen e Hamasit si organizatë terroriste, duke u zotuar për shkatërrimin e kapaciteteve të tij ushtarake dhe qeverisëse.
Eisenkot tha se do t’i ftojë të gjitha grupet parlamentare dhe deputetët që janë të gatshëm t’i pranojnë këto parime t’i bashkohen qeverisë së propozuar.
Ai paralajmëroi se mbajtja e zgjedhjeve të tjera do të zgjaste pasigurinë politike dhe do t’i mundësonte Netanyahut të vazhdonte të qëndronte në detyrë si kryeministër në detyrë.
– Presidenti do ta caktojë mandatarin të dielën
Deklaratat e tij vijnë një ditë pasi presidenti izraelit, Isaac Herzog, njoftoi se të dielën do të vendosë se cilit deputet do t’ia besojë mandatin për formimin e qeverisë së re.
Pas konsultimeve me partitë politike, Herzog tha se grupet që përfaqësojnë 67 deputetë kishin rekomanduar Eisenkotin, ndërsa 46 kishin mbështetur Netanyahun.
Zgjedhjet e 27 tetorit në Izrael prodhuan një parlament të fragmentuar, ku blloku i Netanyahut siguroi 53 vende, blloku opozitar hebre 48, ndërsa partitë e udhëhequra nga arabët 19 vende, duke bërë që asnjë bllok të mos arrijë 61 vendet e nevojshme për shumicën.