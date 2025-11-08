Udhëtimi shpirtëror në rrugën e Hixhretit

Një grup myslimanësh nga e gjithë bota kanë ardhur në tokat e shenjta për të përjetuar migrimin (hixhretin) e Profetit Muhammed nga Meka në Medinë, raporton Anadolu.
Pjesëmarrësit, të etur për të rikthyer rrugën e migrimit të profetit Muhammed dhe shokëve të tij nga Meka në Medinë në vitin 622, vizituan monumentet shpirtërore në Mekë përpara se të nisnin udhëtimin e tyre në shkretëtirë.
Pjesëmarrësit vizituan gjithashtu shpellën në malin Thevr ku Profeti Muhamed kaloi tre ditë me shokun e tij Ebu Bekrin ndërsa fshihej nga politeistët që kërkuan ta vrisnin gjatë migrimit të tij në Medinë.
Doktori Mohammed Sattar, i cili mori pjesë në udhëtim nga Mbretëria e Bashkuar, ndau ndjenjat e tij me gazetarin e Agjencisë Anadolu.
Sattar deklaroi se ndihej shumë me fat që pati mundësinë të merrte pjesë në udhëtim dhe shprehu entuziazmin e tij për fillimin e udhëtimit.
“Sapo dola nga Shpella e Thevrit dhe ndihem shumë i emocionuar tani. Jam në një gjendje të thellë vetëreflektimi dhe një ndjenjë shumë të bekuar. Mendoj për sakrificat dhe vështirësitë që Profeti ynë dhe shokët e tij bënë në mënyrë që ne të mund të praktikonim fenë tonë. Ajo që e bëri këtë natë të veçantë ishte ngjitja e malit në errësirë, të qenit me një grup të mrekullueshëm dhe të kalonim disa momente shumë shpirtërore në shpellë. Ne dërguam salavat (lutje për Profetin) në shpellë dhe kishte një ndjenjë të thellë gëzimi”, tha Sattar.
Ai deklaroi se çdo hap që ata ndërmorën në pritje të arritjes në Medinë ishte i çmuar, duke thënë: “Pres me padurim të arrij në Medinë, shtëpinë e dytë të Profetit tonë”.
Waseem Mahmood tha se ishte shumë i emocionuar që vizitoi shumë vende ku Profeti Muhamed ka ecur, pushuar, fjetur dhe ka vizituar gjatë udhëtimit të shpërnguljes.
Mahmood deklaroi se pavarësisht se e kishte përfunduar udhëtimin e hixhretit dy herë më parë, ai e nisi udhëtimin me të njëjtin pasion dhe theksoi se ata planifikojnë të ecin afërsisht 8-9 orë në ditë.
Wasem shpjegoi se kjo kohëzgjatje mund të ndryshojë në varësi të gjendjes së përgjithshme fizike të ekipit dhe niveleve të energjisë ditore.
“Ky është një udhëtim sfidues. Është fizikisht sfidues, por ajo që gjeta në këtë udhëtim është emocioni dhe spiritualiteti. Duke kuptuar sakrificat e bëra nga Profeti Muhammed dhe Ebu Bekri, respekti juaj për ta rritet edhe më shumë. Në këtë udhëtim, ne synojmë të dëshmojmë përkushtimin e tyre dhe të ndjekim gjurmët e tyre, duke ndjerë përvojat e tyre në shpirtrat tanë”, tha ai.
Pesëmbëdhjetë persona po marrin pjesë në udhëtimin e Hixhretit.
Nga vende të ndryshme, përfshirë Anglinë, Skocinë, Kosovën, Turqinë dhe Arabinë Saudite, 15 persona do të udhëtojnë nëpër vendet e vizituara nga Profeti Muhamed gjatë udhëtimit të tij, duke përjetuar atmosferën historike dhe shpirtërore.
Myslimanet që nisen në udhëtim planifikojnë të përfundojnë rrugën e Hixhretit prej afërsisht 315 kilometrash në tetë ditë, duke mbuluar 40 kilometra në ditë.
Pjesëmarrësit, të cilët do të vizitojnë edhe vendet e shenjta në Mekë dhe Medinë nën udhëheqjen e ekspertëve të biografisë së Profetit, do të përfundojnë me një vizitë në Xhaminë e Profetit.