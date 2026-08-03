UEFA kërcënon presidentin e FIFA-s dhe investitorin amerikan Josh Kushner me veprime ligjore

Raportohet se UEFA ka kërcënuar presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino me veprime ligjore lidhur me planin e tij të shitjes së Kupës së Botës, duke e paralajmëruar atë të mos shkatërrojë asnjë material në lidhje me të, transmeton Anadolu.
Organi qeverisës i futbollit evropian i ka shkruar gjithashtu Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan dhe OpenEconomics, duke deklaruar se është “duke konsideruar në mënyrë aktive veprimet ligjore, arbitrazhin dhe/ose ankesat rregullatore” që dalin nga sipërmarrja tashmë e braktisur e FIFA Forward Enterprise (FFE), raportoi të dielën e përditshmja britanike “The Telegraph”.
Raporti erdhi një ditë pasi UEFA tha se udhëheqja aktuale e FIFA-s ka humbur besimin e pjesës më të madhe të komunitetit të futbollit ndërsa përshëndeti vendimin e organit qeverisës botëror për të tërhequr planet e diskutueshme për të shitur një aksion në garat e saj, përfshirë Kupën e Botës FIFA, investitorëve privatë.
“Udhëheqja aktuale e FIFA-s jo vetëm që ka humbur besimin e UEFA-s, por edhe atë të shumë anëtarëve të tjerë të familjes së futbollit”, tha UEFA, organi drejtues i futbollit evropian, në një deklaratë të shtunën. UEFA shtoi se propozimi është “refuzuar unanimisht” nga shoqatat anëtare të saj, si dhe nga “shumë federata dhe konfederata të të gjitha madhësive në mbarë botën”.
Organizata falënderoi tifozët, ligat, klubet, lojtarët, shoqatat kombëtare dhe konfederatat, si dhe liderët politikë dhe komentuesit, që kundërshtuan propozimin dhe i treguan Infantinos se “futbolli nuk është në shitje”.
Duke shpallur nismën javën e kaluar, FIFA emëroi Josh Kushner, kompania e investimeve të të cilit, Thrive Eternal, u identifikua si investitori kryesor i mundshëm në grupin që kërkon të krijojë FIFA Football Entertainment (FFE). Kushner është vëllai më i vogël i Jared Kushner, dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump.
Gjithashtu konsorciumit të propozuar i bashkohet edhe Greg Maffei, shefi ekzekutiv i Bann Ventures dhe një drejtues mediatik prej shumë kohësh, i cili ka shërbyer më parë si president dhe CEO i Liberty Media gjatë blerjes dhe pronësisë së Formula 1.
FIFA gjithashtu emëroi JPMorgan dhe OpenEconomics midis organizatave që mbështesin kërkimin për investitorë të mundshëm.