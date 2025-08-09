UEFA kritikohet për heshtjen ndaj vrasjes së futbollistit palestinez

UEFA ka nderuar ish-lojtarin e kombëtares së Palestinës, Suleiman al-Obeid, i cili u vra të mërkurën nga një sulm izraelit ndërsa priste ndihma ushqimore në Gaza.
Pas publikimit të njoftimit në rrjetet sociale, organizata është përballur me kritika për mos përmendjen e mënyrës se si ai u vra dhe për mosidentifikimin e ushtrisë izraelite si përgjegjëse.
Gazetari Ahmed Shihab-Eldin shkroi në X: “Sa turp që nuk tregoni se si Izraeli e vrau ndërsa priste ushqim për fëmijët e tij të uritur. TURP.”
Ndërsa studiuesja Assal Rad shtoi: “‘Lamtumirë,’ sikur ai të kishte vdekur nga pleqëria. Ai u vra nga Izraeli.”
Sipas Federatës Palestinase të Futbollit, sulmet izraelite kanë vrarë deri më tani 321 persona nga komuniteti i futbollit në Palestinë. /mesazhi