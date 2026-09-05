Ukraina njofton katër të vrarë dhe shtatë të plagosur në sulmet ruse gjatë natës

Katër persona u vranë dhe shtatë të tjerë u plagosën nga sulmet ruse gjatë natës në Ukrainë, njoftuan të shtunën zyrtarë ukrainas, transmeton Anadolu.
Në rajonin e Dnipropetrovskut, Rusia goditi një ndërmarrje industriale në Kamianske, ku u vranë katër persona dhe u plagosën pesë të tjerë, tha guvernatori Oleksandr Hanzha në Telegram.
Në rajonin e Kievit, dy persona u plagosën në një sulm në Boryspil, tha guvernatori Timur Tkachenko në Telegram.
Tkachenko tha se po vijojnë përpjekjet për të vlerësuar dhe trajtuar pasojat e sulmit ndaj një ndërtese banimi nëntëkatëshe.
Forcat Ajrore të Ukrainës njoftuan në Telegram se gjatë natës u rrëzuan 128 dronë rusë.
Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se forcat e saj goditën dy nga furnizuesit më të mëdhenj të produkteve metalike për ushtrinë ukrainase në rajonin e Dnipropetrovskut.
Ministria tha se forcat ruse goditën gjithashtu qendra logjistike, një anije mallrash të thata, dy objekte për magazinimin dhe shpërndarjen e karburanteve, si dhe qendra të zbulimit elektronik në rajonet Mykolaiv, Odesa dhe Kiev.
Ajo tha gjithashtu se mbrojtja ajrore ruse interceptoi dhe shkatërroi 53 dronë ukrainas mbi territorin e Rusisë, Krimesë së aneksuar dhe Detit të Zi.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha të premten se Kievi “do të sigurojë funksionimin normal të hapësirës ajrore ruse” gjatë vizitës së pritshme në Moskë të të dërguarit të posaçëm të SHBA-së, Steve Witkoff, dhe dhëndrit të presidentit Donald Trump, Jared Kushner.
“Ne po kujdesemi për ta, jo për Rusinë”, shkroi Zelenskyy në platformën sociale amerikane X.
“Nuk do të ketë sulme ajrore nga ana jonë dhe Rusia duhet të bëjë të njëjtën gjë, duke siguruar që të mos ketë sulme ajrore nga ana e saj për kohën e nevojshme për zhvillimin e këtyre bisedimeve dhe për trajtimin e çështjeve logjistike që lidhen me këtë vizitë amerikane”, shtoi ai.
Uebfaqja e lajmeve Axios dhe agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS raportuan, duke cituar burime, se dy të dërguarit amerikanë do të vizitojnë Moskën dhe Kievin gjatë fundjavës.
Witkoff dhe Kushner nuk e kanë vizituar asnjëherë Kievin, ndërsa të dy kanë udhëtuar disa herë në Moskë që nga fillimi i bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja.
Vizita e tyre e fundit ishte më 22 janar, kur u takuan me presidentin rus Vladimir Putin në Kremlin.