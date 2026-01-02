Ukraina: Zaporizhzhia u godit dy herë nga sulmet ruse me dronë

Trupat ruse kryen dy sulme me dronë gjatë orëve të fundit, duke synuar qytetin Zaporizhzhia, sipas Shërbimit Shtetëror të Emergjencave të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Vala e parë e sulmit ndodhi të mërkurën vonë në mbrëmje, kur dronët sulmues shkaktuan tre zjarre të ndara. Një zgjatim jo-rezidencial i një ndërtese të lartë dhe dy ndërtesa ndihmëse u përfshinë nga flakët, ndërsa mbeturinat që binin dëmtuan ndërtesat e banimit aty pranë, sipërfaqet e rrugëve dhe automjetet.
Një sulm i dytë me dron u raportua të enjten, kur një dron sulmues goditi një qendër tregtare, duke shkaktuar një zjarr tjetër.
Ekipet e shpëtimit shuan shpejt flakët dhe çminuesit e Shërbimit Shtetëror të Emergjencave inspektuan zonën për mbetje potencialisht të rrezikshme të droneve.
Të gjitha shërbimet e emergjencës u dërguan në vendngjarje pas sulmeve. Nuk u dha asnjë informacion i menjëhershëm në lidhje me viktimat.