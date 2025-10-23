Ukrainë, dy gazetarë të vrarë dhe një i plagosur në sulmin rus në Kramatorsk

Dy gazetarë u vranë dhe një tjetër u plagos në një sulm ajror rus në Kramatorsk të enjten më 23 tetor, sipas Policisë Kombëtare të Ukrainës, raporton Anadolu.
Policia tha se sulmi ndodhi herët në mëngjes pranë një stacioni karburanti.
Rusia filloi “operacionin e saj të posaçëm ushtarak” në Ukrainë në shkurt 2022 për të “denazifikuar” dhe “çmilitarizuar” Ukrainën.
Sipas memorandumit të saj për zgjidhjen e konfliktit, Moska ndër të tjera ka kërkuar ndalimin e bashkimit të Kievit me aleancat ushtarake dhe tërheqjen e trupave të Ukrainës nga Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia dhe Kherson, rajonet që ajo i aneksoi pas një referendumi në shtator 2022.
Ukraina i ka quajtur kushtet një “ultimatum” dhe ka bërë thirrje për një armëpushim si një parakusht për bisedime kuptimplota.